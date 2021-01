Qui étaient les plus grands « méchants » de la télé cette année? Christine Quinn a une réponse.

le Vendre Sunset star lui a donné son avis lors d’une interview avec Le gardien publié le jeudi 31 décembre. « Carole Baskin [from Tiger King] », dit-elle. » Moi et Carole Baskin. «

Mais ne le tordez pas. Christine a toujours regardé le hit de Netflix comme le reste d’entre nous. « Roi tigre m’a vraiment surpris « , a-t-elle expliqué. » Au début, je ne savais pas de quoi il s’agissait et je me suis dit: ‘Oh, des tigres? J’aime les tigres, cool. Et puis je me suis dit: ‘Attendez, meurtre? Fille!’ J’ai commencé à le regarder avec [Selling Sunset castmate] Davina [Potratz] et tout d’un coup il a commencé à prendre des virages sombres. «

Le deuxième mari de Carole, Don Lewis, a disparu en 1997. Cependant, elle n’a jamais fait l’objet de poursuites pénales pour sa disparition et a nié à plusieurs reprises toute implication. Elle a également dit à E! News ‘Daily Pop, elle n’est « pas la méchante » qu’elle prétend avoir « été peinte tigre Roi. »

La série documentaire n’était pas la seule émission que Christine a regardée lors de la distanciation sociale au milieu de la pandémie de coronavirus.