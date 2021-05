Christine Quinn de Sunset et son mari Christian Richard accueillent le petit garçon Christian Georges Dumontet

VENTE La star du coucher du soleil Christine Quinn et son mari Christian Richard ont accueilli un petit garçon samedi.

Le couple a nommé leur premier enfant ensemble, Christian Georges Dumontet, selon Gens.

Getty

Christine Quinn et son mari Christian Richard ont accueilli un petit garçon samedi.[/caption]

Christine a accouché samedi après-midi à Los Angeles, avec Christian pesant 6 livres, 14 onces et mesurant 20,5 pouces de long.

La personnalité de la télévision, qui a épousé son mari en décembre 2019, a déclaré: «Baby C est plus précieux que je n’aurais jamais pu l’imaginer.

«Neuf mois semblent être une vie à attendre pour rencontrer quelqu’un. C’est le sentiment le plus incroyable de savoir que vous avez créé la vie.

«Ma mentalité protectrice de maman ours est plus forte que jamais. Mon seul travail est de le protéger, de l’aimer et de l’élever.

Caractéristiques de Rex

La Mega Agency

Christine a déclaré: « Baby C est plus précieux que je n’aurais jamais pu l’imaginer »[/caption]

Elle a ajouté que le bébé a déjà un «placard rempli de tenues de créateurs» à la maison dans laquelle elle est ravie de l’habiller.

le Vendre Sunset Star a annoncé sa grossesse le 17 février.

En mars, elle a honoré la couverture de Playboy South Africa dans une superbe séance photo presque nue qui faisait étalage de son ventre de femme enceinte.

Christine a assisté à un enregistrement des MTV Awads: Unscripted jeudi et venait de rentrer chez elle du tournage de Selling Sunset saison 4 lorsque son eau s’est cassée.

Méga

Christine et son mari Christian se sont mariés en décembre 2019[/caption]

Le joueur de 31 ans a partagé: «C’était un jet géant de fluide, tout comme dans les films. J’ai enroulé une serviette autour de ma taille et nous sommes allés à l’hôpital.

«Vingt-deux minutes plus tard, Baby C est né par césarienne d’urgence réalisée par le Dr Steve A. Rad.

«Il était incroyable sous la pression et la complexité de la situation.»





Plus à venir…

Pour les dernières nouvelles sur cette histoire, revenez régulièrement sur Sun Online.

Le soleil est votre destination pour les meilleures nouvelles de célébrités, les nouvelles du football, des histoires de la vie réelle, des images à couper le souffle et des vidéos à voir absolument.

Téléchargez notre fantastique application gratuite, nouvelle et améliorée, pour la meilleure expérience Sun Online de tous les temps. Pour iPhone, cliquez ici, pour Android cliquez ici.

Aimez-nous sur Facebook à www.facebook.com/TheSunUS et suivez-nous depuis notre compte Twitter principal sur @TheSunUS.