Christine McVie de Fleetwood Mac pleurée par Stevie Nicks, Mick Fleetwood: “On se voit de l’autre côté, mon amour”

Des musiciens du monde entier, dont les membres du groupe Fleetwood Mac Stevie Nicks et Mick Fleetwood, pleurent la perte de la chanteuse Christine McVie.

Selon une déclaration partagée sur le compte Instagram officiel de McVie, le musicien est décédé paisiblement dans un hôpital entouré de sa famille.

“Au nom de la famille de Christine McVie, c’est avec le cœur lourd que nous vous informons du décès de Christine”, indique le communiqué. “Elle est décédée paisiblement à l’hôpital ce matin, mercredi 30 novembre 2022, des suites d’une courte maladie.”

Mick Fleetwood s’est rendu sur Twitter peu de temps après la publication de la déclaration pour partager des mots aimables. “C’est un jour où ma douce amie Christine McVie s’est envolée… et nous a laissés, les gens terrestres, écouter avec impatience les sons de cet ‘oiseau chanteur'”, a commencé sa déclaration.

LA CHANTEUSE DE FLEETWOOD MAC CHRISTINE MCVIE EST MORT À L’ÂGE DE 79 ANS

“Rappeler à tous que l’amour est tout autour de nous à atteindre et à toucher dans cette vie précieuse qui nous est offerte. Une partie de mon cœur s’est envolée aujourd’hui. Tout de toi va me manquer Christine McVie. Les souvenirs abondent.. ils vole vers moi.”

Stevie Nicks s’est rendue sur Twitter mercredi et a écrit une lettre manuscrite pour sa “meilleure amie”. Dans la note, elle a expliqué qu’elle avait appris la maladie de McVie samedi et qu’elle souhaitait voyager pour être à ses côtés.

“Il y a quelques heures, on m’a dit que mon meilleur ami au monde depuis le premier jour de 1975 était décédé”, a commencé Nicks. “Je voulais être à Londres, je voulais aller à Londres, mais on nous a dit d’attendre. Donc, depuis samedi, une chanson tourne dans ma tête, encore et encore et encore. J’ai pensé que je pourrais peut-être arriver à le lui chanter, et donc, je le lui chante maintenant. J’ai toujours su que j’aurais besoin de ces mots un jour.

MICK FLEETWOOD, STEVIE NICKS, PLUS DE CÉLÉBES RÉAGISSENT À LA MORT DU CO-FONDATEUR DE FLEETWOOD MAC, PETER GREEN

Nicks a inclus les paroles de la chanson de 2020 “Hallelujah” de HAIM avant de conclure par “On se voit de l’autre côté, mon amour. Ne m’oublie pas.”

Fleetwood Mac a également partagé une déclaration sur le compte Instagram de McVie.

“Il n’y a pas de mots pour décrire notre tristesse face au décès de Christine McVie”, a-t-il déclaré. “Elle était vraiment unique en son genre, spéciale et talentueuse au-delà de toute mesure.”

“Elle était la meilleure musicienne que l’on puisse avoir dans son groupe et la meilleure amie que l’on puisse avoir dans sa vie. Nous avons eu tellement de chance d’avoir une vie avec elle.

“Individuellement et ensemble, nous avons profondément chéri Christine et nous sommes reconnaissants pour les souvenirs incroyables que nous avons. Elle nous manquera tellement.”

Brett Michaels s’est rendu sur Twitter et a écrit : “Quelle perte énorme pour la communauté musicale. Mes plus sincères condoléances à la famille, aux amis et aux fans de Christine McVie.”

Gary Kemp a partagé une image de McVie sur Twitter et a écrit : “Quelle joie et profondeur elle a apportée ; quelles histoires. RIP Songbird.”

Sheryl Crow a dit qu’elle était “tellement triste” d’apprendre le décès de McVie.

“Je suis tellement triste d’apprendre que Christine McVie est partie au paradis. Le monde est bizarre sans elle ici. Quelle légende, quelle icône et quel être humain incroyable. RIP”, a-t-elle écrit sur Twitter.

Diane Warren s’est également rendue sur Twitter pour honorer McVie. “Eh bien, c’est une triste nouvelle. Je l’ai toujours aimée. J’ai toujours aimé ses chansons. Chantez avec puissance Christine McVie”, a-t-elle écrit, ajoutant un emoji au cœur brisé.

Le chanteur, auteur-compositeur et claviériste d’origine britannique a été la force créatrice derrière certains des plus grands succès de Fleetwood Mac, notamment “Everywhere”, “Little Lies”, “Say You Love Me”, “Songbird” et “Don’t Stop”.

McVie était une présence et une personnalité stables dans un groupe connu pour ses changements fréquents de composition et ses personnalités volatiles – notamment ses collègues auteurs-compositeurs-interprètes Nicks et Lindsey Buckingham.

McVie était mariée au bassiste John McVie, et leur rupture – ainsi que la scission de Nicks et Buckingham – a été documentée de manière célèbre sur “Rumours” en 1977, parmi les albums les plus vendus de tous les temps.

Fleetwood Mac, co-fondé par le batteur Fleetwood en 1967, a été intronisé au Rock & Roll Hall of Fame en 1998. Les nombreux autres singles à succès du groupe comprenaient “Dreams”, “Go Your Own Way” et “Landslide”.

