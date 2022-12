Christine McVie de Fleetwood Mac et l’amitié de Stevie Nicks expliquée

Tout au long des divers troubles personnels pour lesquels les membres de Fleetwood Mac sont connus, une relation a soutenu le groupe pendant des décennies : l’amitié entre ses deux chanteuses, Christine McVie et Stevie Nicks.

McVie a rejoint le groupe en 1970 lors de l’un de ses premiers changements de composition et a été pendant des années sa seule femme. Lorsque Nicks a été ajouté à la formation en 1975, les deux sont devenus rapidement amis.

Il ne s’agissait pas d’une relation compétitive, mais d’une relation fraternelle – les deux femmes étaient des auteurs-compositeurs doués responsables de l’élaboration de bon nombre des chansons les plus connues du groupe. Bien que les deux se soient séparés dans les années 1980 au milieu de l’aggravation de la toxicomanie de Nicks et de la tension interne croissante du groupe, ils se sont remis ensemble lorsque McVie est revenu à Fleetwood Mac en 2014.

Lors d’un concert à Londres, peu de temps avant que McVie ne rejoigne officiellement le groupe, Nicks a dédié la chanson “Landslide” à son “mentor. Big sister. Best friend”. Et à la fin du spectacle, McVie était là, accompagnant ses camarades de groupe pour “Don’t Stop”.

“Je ne veux plus jamais qu’elle sorte de ma vie, et cela n’a rien à voir avec la musique et tout à voir avec elle et moi en tant qu’amis”, a déclaré Nicks au Minneapolis Star-Tribune en 2015.

Mercredi, McVie, “l’oiseau chanteur” du groupe, est décédé des suites d’une brève maladie à l’âge de 79 ans. Ci-dessous, revoyez la relation de plusieurs années entre McVie et Nicks en tant que compagnons de groupe, meilleurs amis et “sœurs”.

MCVIE ET ​​NICKS S’APPLIQUENT DÈS LE DÉBUT

L’histoire de Nicks rejoignant Fleetwood Mac est maintenant légendaire : le fondateur du groupe et batteur Mick Fleetwood voulait recruter le guitariste Lindsey Buckingham, qui stipulait qu’il ne rejoindrait que si sa petite amie et musicienne Nicks pouvait également se joindre. McVie a exprimé le vote décisif, et le reste appartient à l’histoire.

“Il était essentiel que je m’entende avec elle parce que je n’avais jamais joué avec une autre fille”, a déclaré McVie au Guardian en 2013. “Mais je l’ai aimée instantanément. Elle était drôle et gentille, mais il n’y avait pas non plus de compétition. Nous étions complètement différents sur scène les uns des autres et nous écrivions différemment aussi.”

Tout au long des nombreuses complications personnelles du groupe – McVie a épousé et divorcé du bassiste de Fleetwood Mac John McVie et a eu une liaison avec le directeur de l’éclairage du groupe, tandis que Nicks a eu des romances en montagnes russes avec Buckingham et Fleetwood – ils étaient au centre l’un de l’autre.

“Être dans un groupe avec une autre fille qui était cette musicienne incroyable – (McVie) est devenu instantanément mon meilleur ami”, a déclaré Nicks au New Yorker plus tôt cette année. “Christine était un tout autre jeu de balle. Elle aimait traîner avec les gars. Elle était juste plus à l’aise avec les hommes que je ne l’avais jamais été.”

Les deux se sont protégés, a déclaré Nicks, dans une industrie dominée par les hommes : “Nous avons conclu un pacte, au tout début, selon lequel nous ne serions jamais traités avec manque de respect par tous les musiciens masculins de la communauté.

“Je lui dirais : ‘Ensemble, nous sommes une force sérieuse de la nature, et cela nous donnera la force de manœuvrer les eaux qui sont devant nous'”, a déclaré Nicks au New Yorker.

LE GROUPE RÉUSSIT MAIS MCVIE ET ​​NICKS S’ÉLOIGNENT

“Rumours” était le plus grand succès du groupe à ce jour lors de sa sortie en 1977. Mais les relations du groupe se détérioraient, à l’exception de celle entre McVie et Nicks. Alors que le couple subissait des ruptures avec leurs proches, Nicks et McVie passaient leur temps hors scène ensemble.

Christine McVie et Stevie Nicks étaient des amis rapides lorsque Nicks a rejoint Fleetwood Mac, se protégeant mutuellement dans une industrie dominée par les hommes. (Aaron Rapoport/Corbis Historical/Getty Images)



The Guardian a demandé à McVie si elle essayait de compenser le tumulte du groupe avec ses chansons sur “Rumours”, y compris l’enjoué “You Make Lovin’ Fun” et l’optimiste “Don’t Stop”. Elle a dit qu’elle l’avait probablement été.

Alors que la consommation de drogue de plusieurs membres s’intensifiait, la dynamique du groupe s’est tendue. McVie a pris ses distances avec le groupe en 1984 au milieu des dépendances de ses camarades de groupe, disant au Guardian qu’elle en avait “juste marre”. Nicks, quant à lui, devenait dépendant de la cocaïne.

McVie a déclaré à Rolling Stone cette année-là qu’elle s’était éloignée de Nicks: “Elle semble avoir développé son propre monde imaginaire, d’une manière ou d’une autre, dont je ne fais pas partie. Nous ne socialisons pas beaucoup.”

En 1986, Nicks s’est rendue au Betty Ford Center pour traiter sa dépendance, bien qu’elle soit devenue plus tard accro à Klonopin, qui, selon elle, lui a coûté des années de sa vie. Elle a arrêté le médicament sur ordonnance dans les années 1990.

Après avoir enregistré quelques œuvres en solo, McVie est retournée à Fleetwood Mac pour leur album de 1987 “Tango in the Night”, et deux de ses chansons sur ce disque – “Little Lies” et “Everywhere” – sont devenues des succès majeurs. Mais Nicks a quitté le groupe peu de temps après, et la formation la plus connue du groupe ne se réunirait officiellement qu’en 1997 pour la tournée “The Dance” et l’album live qui a suivi.

La réunion a été de courte durée : après que le groupe a été intronisé au Rock & Roll Hall of Fame en 1998, McVie a officiellement quitté Fleetwood Mac, invoquant la peur de voler et l’épuisement de la vie sur la route.

MCVIE RETOURNE À FLEETWOOD MAC – ET AUX CÔTÉS DE NICKS

Dans les années 2010, après plus d’une décennie de retraite, McVie a joué avec le retour à la scène. Elle a officiellement rejoint Fleetwood Mac après avoir appelé Fleetwood lui-même et évalué ce que son retour signifierait pour le groupe.

“Heureusement, Stevie mourait d’envie que je revienne, tout comme le reste du groupe”, a-t-elle déclaré au Arts Desk.

En 2015, un an après avoir rejoint Fleetwood Mac, McVie a pris la route avec ses camarades de groupe. Tourner avec le groupe était fatigant mais amusant, la première fois qu’ils se produisaient ensemble depuis des années.

“Je ne suis là que pour Stevie”, a-t-elle déclaré au New Yorker cette année-là.

Nicks était d’accord: “Quand nous sommes partis sur la route, j’ai réalisé à quel point elle avait été une amie incroyable que j’avais perdue et je n’en avais pas réalisé toutes les conséquences jusqu’à présent”, a-t-elle déclaré au Minneapolis Star-Tribune en 2015. .

Au cours de cette tournée, McVie portait une chaîne en argent que Nicks lui avait donnée – une “métaphore”, a déclaré McVie au New Yorker, “que la chaîne du groupe ne sera jamais brisée. Pas par moi, en tout cas. Pas encore par moi. “

McVie a déclaré au Arts Desk en 2016 qu’elle et Nicks étaient “de meilleurs amis maintenant qu’ils ne l’étaient il y a 16 ans”.

Une tournée avec Buckingham et Fleetwood pourrait rapidement devenir tumultueuse pour Nicks, a déclaré McVie, en raison de leur histoire commune. “Mais avec moi là-dedans, ça a donné à Stevie la chance de reprendre son souffle et de ne pas avoir ce truc constant avec Lindsey : sa sœur était de retour”, a-t-elle dit.

Leurs éloges mutuels se sont poursuivis: en 2019, McVie a déclaré que Nicks était “tout simplement incroyable” sur scène: “Plus je la vois jouer sur scène, mieux je pense qu’elle est. Elle tient le fort.”

Cette photo d’archive du 29 mars 2019 montre Stevie Nicks, au centre, posant avec d’autres membres de Fleetwood Mac, de gauche à droite, Mike Campbell, John McVie, Christine McVie et Mick Fleetwood lors de la cérémonie d’intronisation au Rock & Roll Hall of Fame à New York. (Photo par Charles Sykes/Invision/AP, Fichier)

À la fin de leur tournée 2018-2019, cependant – sans Buckingham, qui a été renvoyé – le groupe « s’est en quelque sorte séparé », a déclaré McVie à Rolling Stone plus tôt cette année. Elle a ajouté qu’elle ne parlait pas avec Nicks aussi souvent que lorsqu’ils tournaient ensemble.

Quant à une réunion, McVie a dit à Rolling Stone que même si ce n’était pas hors de propos, elle ne se sentait pas “physiquement prête pour ça”.

“Je deviens un peu longue entre les dents ici”, a-t-elle déclaré. “Je suis assez content d’être à la maison. Je ne sais pas si je veux refaire une tournée un jour. C’est un sacré boulot.”

NICKS SE SOUVIENT DE SON « MEILLEUR AMI » MCVIE

La nouvelle de la mort de McVie a secoué Nicks, qui a écrit qu’elle n’avait découvert que McVie était malade quelques jours plus tôt. Elle a appelé McVie sa “meilleure amie du monde entier depuis le premier jour de 1975”.

Sur ses comptes de médias sociaux, Nicks a partagé une note manuscrite contenant les paroles de la chanson de Haim “Hallelujah”, dont certaines parlent de chagrin et de la perte d’un meilleur ami.

“On se voit de l’autre côté, mon amour”, a écrit Nicks. “Ne m’oublie pas – Toujours, Stevie.”