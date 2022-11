Christine McVie, de Fleetwood Mac, est décédée à 79 ans

Christine McVie, chanteuse, compositrice et claviériste qui est devenue la plus grande hitmaker de Fleetwood Mac, l’un des groupes de musique les plus populaires, est décédée mercredi. Elle avait 79 ans.

Sa famille a annoncé sa mort sur Facebook. Le communiqué indique qu’elle est décédée dans un hôpital mais ne précise pas son emplacement. La déclaration n’a pas non plus donné la cause de sa mort. En juin, Mme McVie a déclaré à Rolling Stone qu’elle était en « assez mauvaise santé » et qu’elle avait enduré des problèmes de dos débilitants.

La puissance commerciale de Mme McVie, qui a atteint un point culminant dans les années 1970 et 1980, était pleinement exposée dans l’anthologie “Greatest Hits” de Fleetwood Mac, publiée en 1988, qui s’est vendue à huit millions d’exemplaires : elle a écrit ou co-écrit la moitié de ses 16 titres. Son décompte a doublé celui du prochain membre le plus prolifique du trio d’auteurs-compositeurs-interprètes du groupe, Stevie Nicks. (Le troisième, Lindsay Buckingham, a marqué trois grands fabricants de tableaux Billboard sur cette collection.)

Les chansons les plus populaires que Mme McVie a créées favorisaient des rythmes rebondissants et des mélodies entraînantes, notamment “Say You Love Me” (qui a frôlé le Top 10 de Billboard), “You Make Lovin’ Fun” (qui vient de le casser), “Hold Me” (No . 4) et “Don’t Stop” (son top smash, qui a culminé au n ° 3). Mais elle pourrait aussi se connecter avec des ballades élégantes, comme « Over My Head » (n° 20) et « Little Lies » (qui a percé le Top Five de la publication en 1987).