Christine McVie, chanteuse de Fleetwood Mac, est décédée à 79 ans

NEW YORK –

Christine McVie, la chanteuse, compositrice et claviériste d’origine britannique Fleetwood Mac dont le contralto cool et émouvant a contribué à définir des classiques tels que “You Make Loving Fun”, “Everywhere” et “Don’t Stop”, est décédée mercredi à 79 ans.

Sa mort a été annoncée sur les comptes de réseaux sociaux du groupe. Aucune cause de décès ou d’autres détails n’ont été immédiatement fournis, mais une déclaration de famille indique qu’elle “est décédée paisiblement à l’hôpital ce matin” avec sa famille autour d’elle après une “courte maladie”.

“Elle était vraiment unique en son genre, spéciale et talentueuse au-delà de toute mesure”, lit-on en partie dans la déclaration du groupe.

McVie était une présence et une personnalité stables dans un groupe connu pour ses fréquents changements de composition et ses personnalités volatiles – notamment ses collègues auteurs-compositeurs-interprètes Stevie Nicks et Lindsey Buckingham.

Au cours de ses années de pointe commerciale, de 1975 à 1980, le groupe a vendu des dizaines de millions de disques et était une source permanente de fascination pour les fans car il transformait des batailles personnelles en chansons mélodiques et convaincantes. McVie elle-même avait été mariée au bassiste John McVie, et leur rupture – ainsi que la séparation de Nicks et Buckingham – a été documentée de manière célèbre sur la sortie de 1977 “Rumours”, parmi les albums les plus vendus de tous les temps.

Fleetwood Mac, co-fondé par le batteur Mick Fleetwood en 1967, a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en 1998. Les nombreux autres singles à succès du groupe comprenaient “Dreams”, “Go Your Own Way” et “Little Lies”.