Christine McVie, auteur-compositeur-interprète de Fleetwood Mac, décède à 79 ans – National

Christine McVie, la chanteuse, compositrice et claviériste d’origine britannique Fleetwood Mac, dont le contralto cool et émouvant a contribué à définir des classiques tels que Vous vous amusez à aimer, Partout et Ne vous arrêtez pasest décédé à l’âge de 79 ans.

Sa mort a été annoncée mercredi sur les comptes de réseaux sociaux du groupe. Aucune cause de décès ou d’autres détails n’ont été immédiatement fournis.

McVie était une présence et une personnalité stables dans un groupe connu pour ses fréquents changements de composition et ses personnalités volatiles – notamment ses collègues auteurs-compositeurs-interprètes Stevie Nicks et Lindsey Buckingham.

Au cours de ses années de pointe commerciale, de 1975 à 1980, le groupe a vendu des dizaines de millions de disques et était une source permanente de fascination pour les fans car il transformait des batailles personnelles en chansons mélodiques et convaincantes.

McVie elle-même avait été mariée au bassiste John McVie, et leur rupture – ainsi que la séparation de Nicks et Buckingham – a été documentée de manière célèbre lors de la sortie de 1977. Rumeursparmi les albums les plus vendus de tous les temps.

Fleetwood Mac, cofondé par le batteur Mick Fleetwood en 1967, a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en 1998. Les nombreux autres singles à succès du groupe comprenaient Rêves, Suis ton propre chemin et Petits mensonges.

“Elle était vraiment unique en son genre, spéciale et talentueuse au-delà de toute mesure”, indique le communiqué. “Elle était la meilleure musicienne que l’on puisse avoir dans son groupe et la meilleure amie que l’on puisse avoir dans sa vie.”

Ceci est une histoire en développement. Veuillez vérifier les mises à jour.