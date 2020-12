Christine McGuiness s’est déshabillée pour montrer sa silhouette incroyable pour une séance photo sexy sur le thème de Noël.

La star de The Real Housewives of Cheshire, 32 ans, suintait le sex-appeal dans l’ensemble rouge frappant qui faisait des merveilles pour accentuer ses courbes enviables.

La bombe blonde a fait étalage de ses atouts dans la lingerie à peine là qui mettait en valeur son physique affûté à la gym.

Christine a modelé le numéro sexy en posant à côté d’une pile de cadeaux de Noël sans fin.







Se rendant sur Instagram dimanche, l’étonnante a taquiné ses 483000 abonnés avec des clichés sexy.

Parallèlement au message sensationnel, elle a écrit: «Le Père Noël arrive.

«Je viens de parler au grand homme et il a dit que j’étais sur la bonne liste».







Les fans se sont rassemblés pour admirer les superbes clichés avant de supplier Christine de partager ses secrets de beauté.

« Vous êtes très belle! Ça ne me dérangerait pas de vous avoir sous mon sapin de Noël », a partagé un disciple.

D’autres ont ajouté: «Mes yeux sont juste sortis de ma tête! OMG! »







«Vous êtes la femme la plus magnifique que j’aie jamais vue. Ces jambes! »

« Sensationnel! Si belle! »

La séance photo épique de Noël de Christine survient après avoir parlé franchement de la façon dont elle lutte contre l’insomnie depuis son adolescence.







La femme de Paddy McGuinness a admis parfois qu’elle ne se reposait que deux heures par nuit.

Dans un récent post Instagram, Christine a déclaré qu’elle devait être complètement nue lorsqu’elle se couchait pour l’aider à dormir et qu’elle utilisait également de l’huile de CBD pour l’endormir.





Elle a admis qu’elle avait essayé plusieurs choses pour aider à guérir son insomnie, y compris des bonbons gommeux au CBD.

Mais elle n’aime pas la lavande.

Elle ne veut pas non plus prendre de somnifères au cas où ses enfants auraient besoin d’elle pendant la nuit et qu’elle ne se réveillerait pas.