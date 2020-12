Christine McGuinness a partagé une vidéo rare mettant en vedette ses trois enfants alors qu’ils appréciaient la couverture de neige recouvrant leur jardin arrière aujourd’hui.

La mannequin et la star de la télévision ont d’abord posté une photo de sa couvée hypnotisée regardant la cour transformée – après que Christine et son mari, Paddy, le présentateur, aient déménagé dans leur nouvelle maison spacieuse l’année dernière.

Les jeunes ont ensuite été filmés en train de jouer dans la neige dans des images capturées par la maman adorée Christine.

Partageant les moments forts de leur journée amusante sur Instagram, Christine a écrit: « Le véritable amour, c’est mettre quelqu’un d’autre avant vous ‘☃️ Olaf – Frozen ❄️.







« Je vous souhaite à tous une belle journée du Cheshire enneigé! »

L’ancienne star de Real Housewives Christine, 32 ans, et l’hôte de Take Me Out Paddy, 47 ans, ont déménagé dans leur nouvelle maison familiale du Cheshire quelques jours avant Noël.

Des disciples de Christine lui ont demandé comment ses jumeaux de sept ans, Penelope et Leo, et Felicity, quatre ans, qui sont tous autistes, avaient fait face au changement.







«Le mois de décembre a été un peu tourbillonnant», admit Chistine. «Nous avons déménagé et puis c’est Noël.

«Nous avons emménagé dans la nouvelle maison et je n’ai même pas été habillée depuis parce que je n’ai été nulle part!

«Mais Noël était beau, les enfants se sont vraiment installés dans la nouvelle maison.

« Beaucoup d’entre vous ont demandé comment nous allions et comment vont les enfants, et ils se sont installés de manière incroyable », a-t-elle confirmé. «







La maman a également révélé à ses partisans qu’elle avait servi à ses enfants un dîner de Noël alternatif cette année.

Christine a partagé un cliché de son dîner de Noël traditionnel avec Paddy aux côtés des assiettes des enfants qui étaient composées de bâtonnets de poisson et de frites.

Glissez pour le dîner de Noël des enfants parce que l’autisme ne s’arrête pas le jour de Noël!

« Ils aiment ce qu’ils aiment et je veux que mes enfants mangent alors je choisis mes combats et je n’en veux pas aujourd’hui! »

Christine a ajouté: «Pour toute personne qui ne comprend pas cela, l’aversion alimentaire peut être assez courante chez les personnes autistes.







«Ce n’est pas un rôle parental paresseux ou des enfants difficiles, ce sont des problèmes sensoriels dus à leur état qui limite ce que nos enfants mangent. Je suis ravi qu’ils explorent très lentement de nouvelles textures.

«Je suis juste content qu’ils mangent parce qu’il y a eu des moments où ils ont totalement refusé.

« C’est peut-être basique et c’est toujours tout beige, mais ils sont heureux et leur ventre est plein. »

Après que le message ait suscité beaucoup de réponses, Christine est retournée sur sa page de médias sociaux le lendemain pour confirmer qu’elle et sa famille avaient passé une excellente journée.

« Joyeux Boxing Day! J’espère que chacun de vous a passé le plus beau Noël avec beaucoup de famille et de festivités, nous tous dans la maison McGuinness », dit-elle.

Beaucoup de fans de Christine l’ont félicitée pour avoir parlé si franchement de la vie avec ses enfants autistes, et les parents qui ont des enfants avec des conditions similaires ont dit qu’ils pouvaient s’identifier.