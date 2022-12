Christine McGuinness publie un message crypté sur le bonheur après le baiser de Chelcee Grimes

CHRISTINE McGuinness a surpris les fans avec un message énigmatique sur le bonheur après son baiser de Chelcee Grimes.

La femme de 34 ans a partagé sa joie avec ses fans sur Instagram.

Christine a dit aux fans à quel point elle était heureuse dans un article récent sur un nouveau livre enchanteur qu’elle avait écrit sur la base de son expérience avec l’autisme.

L’ancienne star de Real Housewives of Cheshire a trois enfants autistes avec son ex Paddy McGuinness, et a récemment été diagnostiquée elle-même avec le handicap caché.

Elle a déclaré : « Je suis tellement excitée et fière d’avoir écrit mon premier livre pour enfants, inspiré par notre expérience de l’autisme.

“Amazing Me, Amazing You est un livre sur l’inclusivité pour tout le monde et explique d’une manière adaptée aux enfants que tout le monde est différent et que c’est quelque chose à célébrer!”

Son message est venu après que la star a été vue en train d’embrasser son amie proche Chelcee Grimes lors d’une soirée festive.

Depuis leur première rencontre sur The Games d’ITV, Christine et Chelcee se sont à peine séparées.

Le couple a maintenant passé beaucoup de temps ensemble et s’est envolé non pas pour une, mais pour trois incroyables vacances de luxe en l’espace de quelques mois.

Et ils ont été aperçus en train de partager une étreinte chaleureuse lors d’une visite de super-Noël à Winter Wonderland à Londres la semaine dernière.

Un spectateur a déclaré: «Ce fut un doux moment entre Christine et Chelcee alors qu’elles étaient assises sur un banc à l’extérieur et profitaient de la musique live.

«Ils portaient des chapeaux en laine similaires et ont même fait une petite danse à un moment donné.

«Ils semblaient vivre dans l’instant et s’imprégner de l’atmosphère festive.

“Christine et Chelcee étaient toutes les deux tout sourire alors qu’elles partaient main dans la main.

“C’était une nuit chargée et toutes les tentes du festival étaient pleines à craquer de monde.

“Mais ils ne semblaient pas se soucier du monde et avaient l’air d’être dans leur propre petite bulle, c’était mignon.”

Le mannequin Christine et le présentateur de Top Gear Paddy, 49 ans, ont annoncé qu’ils se séparaient après 11 ans de mariage.

À l’époque, une déclaration commune sur leurs pages Instagram disait: “Il y a quelque temps, nous avons pris la décision difficile de nous séparer, mais notre objectif principal, comme toujours, est de continuer à aimer et à soutenir nos enfants.”

Ils vivent toujours ensemble dans leur maison familiale à Manchester avec leurs trois enfants.