Christine McGuinness reviendra sur le verrouillage et appréciera ses avantages parentaux.

Ses jumeaux Penelope et Leo, qui ont sept ans, et leur sœur Felicity, âgée de quatre ans, sont autistes, donc leurs jalons sont durement combattus, attendus depuis longtemps et célébrés avec force.

Les restrictions de Covid signifiaient qu’elle et son mari de 47 ans, star de la télévision, Paddy sont devenus les thérapeutes, les enseignants et seulement les camarades de jeu de leurs enfants.

Cela a été difficile, mais maintenant elle chérit les beaux moments décisifs.

Christine dit: «Voir les enfants faire quelque chose de nouveau nous donne l’impression que nous avons gagné à la loterie et que nous voulons faire des roues de charrette.

«Ils ont joué dans la neige pour la première fois. Ils avaient toujours peur de la neige. Mais cette année, nous sommes arrivés là-bas et finalement ils ont roulé dedans. J’ai essayé de ne pas faire trop d’histoires parce que je savais que si je le faisais, ils pourraient s’arrêter. J’ai regardé la vidéo en arrière et j’ai pensé: « Wow, c’est incroyable ». »

La star de Loose Woman et Real Housewives of Cheshire, Christine, 33 ans, ne prétend jamais que la parentalité est un jeu d’enfant. Coupés de l’école et écartés de la routine, Penelope, Leo et Felicity ont régressé.









«Le verrouillage a été vraiment difficile au début. Cela a été une lutte ardue.

«Les enfants recevaient beaucoup de soutien à l’école, mais tout s’est arrêté. Soudain, nous avons dû devenir thérapeutes pour eux et ça ne se passait pas très bien.

Les heures de repas sont devenues un point de stress majeur. Les enfants ne mangeaient pas d’aliments solides avant l’âge de quatre ans et se sont depuis limités à un apport limité.

«Nous avons passé tant d’années à essayer d’amener les enfants à manger des aliments que tous les autres enfants mangeaient», dit Christine. «Ils préfèrent juste la nourriture assez sèche, la nourriture beige. Ce seront des frites, des pépites de poulet, des bâtonnets de poisson et une de mes filles aura une pizza. Plus j’en apprenais sur l’autisme, plus je comprenais qu’il s’agissait d’une chose sensorielle, faisant partie d’un enfant médical et non d’enfants pointilleux ou gâtés.

«Au début du verrouillage, nous avons senti que nous ne pouvions pas du tout avoir de nourriture. Peu à peu, nous avons essayé d’introduire de nouveaux aliments autant que nous le pouvions. Nous avons encouragé les enfants à s’asseoir avec nous ensemble à table en tant que famille de cinq personnes, ce que nous n’avions pas vraiment fait avant la pandémie parce que nous étions très occupés. Maintenant, avoir des conversations à table est quelque chose que nous apprécions vraiment. Il a juste fallu du temps pour devenir du temps de qualité.

«Essayer de nouveaux aliments est toujours un gros problème pour les enfants. Alors quand ils le font, nous nous asseyons, ne disons rien et les regardons, nous donnant des coups de coude et nous pensons: «Oh mon Dieu, ils ont mangé!







(Image: Instagram)



Il est courant que les enfants autistes aient des problèmes d’élocution et de langage et au début du confinement, le plus jeune enfant de Christine a développé un bégaiement.

«Le discours de Felicity n’était pas au même niveau que celui des autres enfants de quatre ans, mais c’était plutôt bon – elle pouvait parler, tenir une conversation et c’était assez clair.

«Le bégaiement est sorti du bleu et était assez sévère – c’était un mot sur deux. Nous pensons que tout était dû à l’anxiété, aux changements et au fait qu’elle ne socialisait pas et ne voyait pas les autres enfants à la crèche.

«Elle a suivi plusieurs fois une thérapie de la parole et du langage et son bégaiement a pratiquement disparu maintenant. C’était juste un autre petit obstacle que nous devions surmonter. Mais elle l’a fait.

«Et parce que les enfants autistes peuvent être non verbaux, je remercie Dieu chaque jour que mes enfants puissent parler – même lorsqu’ils se disputent, au moins ils peuvent parler. Nous avons attendu quatre ans pour les entendre dire «maman». Et quand ils l’ont fait, c’était le meilleur son du monde.

L’ancienne Miss Liverpool Christine a rencontré Paddy, qui a 14 ans son aînée, alors qu’elle avait 19 ans et que sa carrière télévisuelle en était à ses débuts.

Le couple, qui s’est marié en 2011, espérait fonder une famille tout de suite. Mais une décennie d’anorexie à l’adolescence et d’ovaires polykystiques a affecté la fertilité de Christine. Quatre ans de chagrin mensuel se sont terminés lorsqu’un scan a montré deux battements cardiaques.

À ce moment-là, Take Me Notre hôte Paddy était très demandé et est retourné au travail alors que leurs jumeaux n’avaient que quatre jours. Christine a d’abord cru que leur sensibilité au bruit et à marcher sur la pointe des pieds n’étaient que de jolies bizarreries, mais ne se rendait pas compte qu’il s’agissait de signes d’autisme.





Leo et Penelope ont été diagnostiqués à l’âge de trois ans et demi. À l’âge de six mois, Felicity a commencé à tendre son corps – connu sous le nom de « stimulant » lorsque les enfants autistes s’excitent – et Christine a prédit son diagnostic des années avant qu’il ne soit donné.

Son dévouement envers ses enfants est clair. «Leo est le petit garçon le plus heureux et le plus effronté et il adore la comédie. Il aime s’amuser et se promener avec papa. Il adore les voitures et est un grand fan de Hot Wheels et de Lego. Il a le sourire le plus magnifique et son rire est contagieux.

«Penelope est la plus sensible de toutes. Elle est absolument magnifique et adore lire. Elle est un véritable oiseau domestique et n’est pas si extravertie. Elle est assez timide et elle a des amis adorables et un petit cercle parce qu’elle a du mal à la socialisation à l’école. Mais elle est la petite fille la plus douce et est si gentille et attentionnée.

«Felicity est un énorme tourbillon. Nous nous sommes dit: «c’est définitivement le dernier». Elle a du mal. Elle est la plus jeune donc elle aime être entendue, elle aime beaucoup l’attention, elle prend le plus de temps et est la plus bruyante. Elle est attentionnée, drôle et a une énorme personnalité. «

Christine et Paddy s’assurent qu’une seule personne travaille loin de chez elle à la fois parce qu’elle craint de laisser ses enfants à la garde de qui que ce soit. «Même quand ils ont commencé l’école, je m’asseyais dehors dans la voiture comme une épave nerveuse qui les attendait.







(Image: Christine Mcguinness / Instagram)



Elle ne peut toujours pas se résoudre à les remettre aux baby-sitters. «De petites choses comme le petit-déjeuner peuvent prendre une heure à cause de leurs manières bizarres avec la nourriture. La couleur de l’assiette pourrait être un problème, la bouteille d’eau qu’ils utilisent ou même la température de l’eau. On aime les toasts coupés en triangles, on aime les carrés, on aime les croûtes coupées, on n’aime pas le beurre, on aime le brun et les autres pas.

«Je devrais laisser une si longue liste de détails mineurs qui font une énorme différence pour qu’ils passent un bon repas.»

L’empathie pour les parents qui ont du mal à l’heure des repas est à l’origine de la décision de Christine de promouvoir la campagne Mealtimes for All de McCain and Family.

«On me demande de soutenir beaucoup et je ne peux pas tous les faire. Mais tout de suite j’ai dit oui parce que cela nous tient à cœur.

«Après l’année que nous avons vécue, il y a eu une augmentation considérable du nombre de familles en difficulté, en particulier les familles avec enfants handicapés. McCain donne donc 1 million de livres sterling en 150 000 subventions est le moment idéal. »

Le temps de Christine est principalement consacré à la salle de sport. «J’ai trouvé un gymnase qui avait une petite crèche où il n’y avait que quelques autres jeunes enfants. Cela signifiait qu’ils pouvaient socialiser et que je pouvais m’entraîner pendant que nous étions tous dans le même bâtiment.

«C’est devenu un peu une thérapie pour moi parce que je ne sortais jamais vraiment pour voir des amis. S’entraîner et savoir que les enfants ont passé un bon moment ont fait de la salle de sport un endroit vraiment positif. Dieu sait que je l’ai manqué.

Christine et Paddy n’ont jamais passé une nuit entière ensemble loin de leurs enfants depuis qu’ils sont devenus parents et le verrouillage a poussé ce rêve plus loin dans le futur.

«C’est dommage car nous avions fait de si grands pas. Notre première soirée ensemble était pour Mirror’s Pride of Britain parce que c’est si spécial. Nous n’avons jamais passé la nuit – nous sommes restés pour les récompenses et sommes revenus en voiture toute la nuit et ma mère avait les enfants.

«Nous avions l’impression que nous nous apprêtions à passer une nuit complète. Ensuite, le verrouillage s’est produit et je pense que nous avons reculé. Je ne pense pas qu’une nuit se produise de si tôt.

«Nous essayons de simplement profiter des dates du déjeuner lorsque les enfants sont à l’école – c’est la seule fois où nous nous réunissons. C’est comme ça pour nous parce que nous n’avons pas de garderie. Nous avons juste ma mère pour aider, mais avec la pandémie, nous n’avons pas eu de maman non plus.

Pendant les restrictions de Covid, Christine a également enduré l’inquiétude de sa mère pendant six mois de chimiothérapie alors qu’elle était isolée. En plus de tout le reste, la famille a été confrontée au bouleversement d’un déménagement.

Cela en aurait envoyé beaucoup sur le bord. Mais les perspectives ensoleillées de Christine et son mari hilarant ont aidé à la mener à bien.

«Le rire nous a permis de traverser les années. Nous rions beaucoup parce que nous devons le faire, mais ce n’est pas comme s’il jouait – à la maison, il est papa et mari. Et je fais juste ce que n’importe quelle maman ferait.

« Mais épouser un comédien était une bonne idée. »

