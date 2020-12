Christine McGuinness a donné aux fans un aperçu de l’intérieur de sa nouvelle maison et a révélé que ses enfants s’installaient bien.

La star de Real Housewives of Cheshire, 32 ans, était ravie de partager quelques clichés de la maison où elle avait emménagé avec son mari Paddy McGuinness et leurs trois enfants, les jumeaux Leo et Penelope, six ans, et Felicity, quatre ans.

Le couple, marié depuis neuf ans, a récemment admis avoir encore beaucoup de travail à faire sur la nouvelle maison familiale après avoir loué pendant plus de cinq ans.

S’adressant aux médias sociaux ce week-end, Christine a dévoilé une image mignonne qui représentait la famille McGuinness.

Parallèlement au cliché, Christine a remercié les fans pour tout leur soutien alors qu’ils s’adaptaient au « grand changement ».

« Merci à tous ceux qui ont récemment envoyé leurs meilleurs vœux dans notre nouvelle maison! » la bombe blonde a écrit.







(Image: mrscmcguinness / Instagram)



«Les enfants se sont très bien installés, et Millie (avec un willy) est venue avec nous, cela a été un grand changement pour tout le monde, mais comme toujours, mes bébés m’ont rendu super fier de la façon dont ils se sont débrouillés.

Elle a ajouté: « Nous avons encore beaucoup à faire pour le terminer complètement et tant de boîtes à déballer mais déjà cet endroit ressemble à une maison très heureuse. »

Prenant à son histoire Instagram, Christine était alors ravie de partager avec les fans un aperçu du magnifique coucher de soleil qu’elle pouvait voir depuis sa nouvelle chambre.

« Nous venons de déménager et j’ai presque un coucher de soleil complet. La vue est magnifique, j’apprécie une belle vue », a-t-elle déclaré aux fans dans la vidéo.







(Image: mrscmcguinness / Instagram)



«Je sais que c’est un peu misérable dehors, il pleut mais je peux voir le coucher de soleil depuis ma chambre, ce qui est fabuleux», a poursuivi Christine.

Bien que s’installant relativement bien dans la propriété, le couple a eu quelques semaines bien remplies alors qu’ils commençaient à emballer la propriété louée.

Début décembre, Paddy a partagé une photo Instagram dans laquelle il était entouré de boîtes en carton.

« Nous louons depuis près de cinq ans et ce sera la quatrième fois que nous emménageons en autant d’années. Je ne veux plus jamais coller une autre boîte en carton !!!! » a déclaré la star de la télévision à l’époque.







(Image: mrscmcguinness / Instagram)









(Image: Christine McGuinness)



Bien que leur maison soit un « rêve qu’ils construisaient depuis toujours », Christine a également récemment admis que le déménagement était difficile parallèlement à la bataille en cours contre le cancer de sa mère.

Dans une histoire émouvante sur les réseaux sociaux que Christine a partagée début décembre, la mannequin a expliqué qu’elle était en conflit et souhaitait que sa mère puisse être là pour aider au déballage.

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033