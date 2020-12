Christine McGuinness a jeté un coup d’œil sournois aux trolls qui l’ont critiquée pour avoir nourri ses enfants avec des bâtonnets de poisson et des frites le jour de Noël – indiquant clairement qu’elle ne se soucie pas de ce qu’ils pensent.

Hier, la superbe mannequin et la star de Real Housewives of Cheshire se sont rendues sur Instagram pour expliquer ce qu’elle et son mari Paddy McGuinness avaient préparé pour le repas de fête de leurs enfants.

Alors que l’heureux couple se préparait à de grands dîners de Noël avec tous les accompagnements, leurs trois enfants – les jumeaux Leo et Penelope, sept ans, et Felicity, quatre ans – ont apprécié les bâtonnets de poisson et les frites.

Christine, 32 ans, a expliqué que « l’autisme ne s’arrête pas le jour de Noël! »

Elle a écrit: «Ils aiment ce qu’ils aiment et je veux que mes enfants mangent alors je choisis mes combats et je n’en veux pas aujourd’hui!

« Pour tous ceux qui ne comprennent pas cela, l’aversion alimentaire peut être assez courante pour les personnes autistes. Ce n’est pas des parents paresseux ou des enfants difficiles, ce sont des problèmes sensoriels dus à leur état qui limite ce que nos enfants mangent. »

Malgré son explication très claire, certains trolls l’ont critiquée.

Cependant, la beauté blonde a depuis clairement fait savoir qu’elle s’en fichait complètement.

Partageant une belle photo d’elle-même en train de s’entraîner, elle a écrit: « Joyeux Boxing Day! J’espère que chacun de vous a passé le plus beau Noël avec beaucoup de famille et de festivités, nous tous dans la maison McGuinness avons »







(Image: Instagram / mrscmcguinness)



Tout en restant calme et posée, Christine s’assurait que tout le monde savait que Noël dans la maison McGuinness était merveilleux.

La plupart des fans de Christine l’ont félicitée pour avoir parlé si franchement de la vie avec ses enfants autistes, et les parents qui ont des enfants dans des conditions similaires ont dit qu’ils pouvaient tout à fait s’identifier.

L’un d’eux a commenté: « Tellement agréable de lire ceci que j’avais besoin de voir cela aujourd’hui marre d’être traité de paresseux ou de se faire dire » laissez-le devant eux s’ils ont faim, ils mangeront «







(Image: Instagram / mrscmcguinness)



Sam Bailey, lauréat de X Factor, qui a récemment appris que son fils Tommy était autiste, a déclaré: « Je sais ce que tu ressens bébé xx nous faisons ce que nous faisons pour rendre la vie un peu plus facile x tommy a une assiette spéciale qui sépare sa nourriture. »

Alors qu’un fan était d’accord: « C’est comme le débat sur le sein ou le biberon! Dans mon esprit, Fed is Best! Tant qu’ils mangent, peu importe que ce soit du caviar ou des cornflakes. »

Parlant davantage de ses enfants, Christine a ajouté: « Je suis ravie qu’ils explorent très lentement de nouvelles textures. Je suis juste heureux qu’ils mangent parce qu’il y a eu des moments où ils refusent totalement.

« C’est peut-être basique et tout est toujours beige, mais ils sont heureux et leur ventre est plein

« Pour tous ceux qui ont des enfants autistes ce Noël .. J’espère que vous avez passé une journée calme, je ressens votre épuisement et j’entends votre soupir de soulagement que la période de Noël est presque terminée »