Christine McGuinness embrasse son amie proche Roxxxan lors d’une soirée amusante après être parties en vacances ensemble

Christine McGuinness a passé une soirée avec le musicien Roxxxan, après qu’ils soient partis en vacances ensemble en Espagne.

Le mannequin de 36 ans, qui a alimenté pour la première fois les rumeurs de romance avec le musicien « garçon manqué » Roxxxan après avoir partagé une photo de pied douillette, semblait plus heureux que jamais.

Christine s’est rendue sur Instagram mardi pour partager un montage de clichés de sa vie au cours des dernières semaines, dont deux clichés avec Roxxxan alors qu’ils faisaient la fête jusqu’au petit matin.

Elle a légendé le message : « La vie ces derniers temps. Pellicule photo des deux dernières semaines. Il y a encore beaucoup à rattraper. Je mettrai bientôt à jour ».

Elle a posté un cliché où elle fait du pied avec Roxxxan pendant leurs vacances à l’étranger.

Capturant différents éléments de ce magnifique endroit en bord de mer, elle a écrit : « J’ai atterri au paradis. Je vous montrerai bientôt davantage de cet endroit. »

Christine, qui a « partagé un baiser sur les lèvres avec la chanteuse Chelcee Grimes » l’année dernière, peu de temps après sa séparation avec son ex Paddy McGuinness, a également partagé une superbe photo en bikini dans le même miroir.

Christine s’est séparée de son ex-mari Paddy il y a deux ans et a révélé plus tôt ce mois-ci qu’elle sortait à nouveau avec quelqu’un.

Le mannequin et le présentateur, 50 ans, se sont mariés en juin 2011 et ont ensuite accueilli des jumeaux, Leo et Penelope, 10 ans, et Felicity, 7 ans, avant de se séparer en 2022.

Le mois dernier, il a été rapporté que le couple – qui entretient une relation solide et vit toujours ensemble avec leurs enfants – avait réglé son divorce à l’amiable, évitant ainsi une longue bataille judiciaire.

Lors d’une apparition dans Loose Women mardi, Christine a annoncé avec joie qu’elle avait commencé une nouvelle histoire d’amour, mais est restée muette sur les détails, tout en révélant sa « règle numéro un ».

Elle a déclaré : « Je sors avec quelqu’un ! Avec des conditions. Mais la règle numéro un : ce n’est pas moi qui cuisine. »

Christine a reçu un diagnostic d’autisme en 2021 et souffre de problèmes sensoriels liés à la nourriture, mais a expliqué qu’elle avait parlé à son nouveau partenaire de ses préférences avant leur rendez-vous.

La présentatrice a fait une démonstration de jambes en jean et un gilet noir décolleté

Elle a posé comme une tempête pour la caméra

Paddy et Christine vivent toujours ensemble malgré leur séparation pour le bien de leurs trois enfants, les jumeaux de 10 ans Leo et Penelope, et Felicity, sept ans (photographiés en 2018)

La vie amoureuse de Christine a fait la une des journaux en 2022 lorsqu’elle a été aperçue en train de partager un baiser avec son amie Chelcee Grimes (à gauche)

Elle a dit : « Je sors avec quelqu’un, c’est tout nouveau, mais nous avons beaucoup parlé avant notre premier rendez-vous et j’ai expliqué que je ne voulais pas aller au restaurant ni manger au restaurant. »

Elle a éclaté de rire et a conclu : « C’est nouveau, c’est excitant, c’est sympa, c’est tout ce que je veux dire ! »

Et elle a fièrement déclaré qu’elle prenait plaisir à sortir de sa zone de confort en fréquentant des gens et en participant à Celebrity MasterChef, en déclarant : « Je veux que mes enfants me voient aller au travail, être heureuse, essayer de nouvelles choses. Et je le veux aussi pour moi. »

Adoptant sa nouvelle vie après sa séparation avec Paddy, Christine passe son temps en compagnie de Roxxan.

Roxxxan a parlé de sa sexualité dans une interview avec Faim l’année dernière.

Elle a déclaré : « Je vis ma vérité. Je n’ai peur de rien. Ça ne me dérange pas d’être la seule gay du village, ou la seule gay du grime. Et comme je suis assez masculine et que ma voix est grave, les gens me regardent et veulent entendre ce que j’ai à dire. »