Christine McGuinness est une mère aimante et fait tout ce qu’elle peut pour que ses enfants soient heureux.

Et elle a révélé que pour s’assurer qu’ils mangeaient le jour de Noël, elle devait préparer des assiettes de bâtonnets de poisson et de frites pendant que son mari et son mari Paddy McGuinness, 47 ans, savouraient un rôti traditionnel avec tous les accompagnements.

La star du RHOC, 32 ans, a toujours été ouverte sur les luttes auxquelles elle est confrontée avec ses trois enfants – des jumeaux de sept ans, Penelope et Leo, et sa Felicity, quatre ans – qui sont tous autistes et le jour de Noël, elle a servi. eux un « repas beige » en raison de leurs aversions alimentaires.

Elle a expliqué sur sa page Instagram: « Glissez pour le dîner de Noël des enfants parce que l’autisme ne s’arrête pas le jour de Noël! Ils aiment ce qu’ils aiment et je veux que mes enfants mangent alors je choisis mes combats et je n’en veux pas aujourd’hui. !







« Pour quiconque ne comprend pas cela, l’aversion alimentaire peut être assez courante pour les personnes autistes. »

Expliquant sa décision de leur donner de la nourriture au four, elle a expliqué: «Ce ne sont pas des parents paresseux ou des enfants difficiles, ce sont des problèmes sensoriels dus à leur état qui limite ce que nos enfants mangent. Je suis ravie qu’ils explorent très lentement de nouvelles textures.

« Je suis juste heureux qu’ils mangent parce qu’il y a eu des moments où ils refusent totalement. C’est peut-être basique et tout est toujours beige mais ils sont heureux et leur ventre est plein

«Pour tous ceux qui ont des enfants autistes ce Noël… J’espère que vous avez passé une journée calme, je ressens votre épuisement et j’entends votre soupir de soulagement que la période de Noël est presque terminée.







En plus du message, elle a ajouté un cliché d’elle et du comédien Paddy rentrant dans leurs dîners et un second cliché des aliments congelés pour enfants sur des assiettes en plastique.

En mai, Christine a dit qu’elle pensait que c’était de sa faute si son trio d’enfants était autiste parce qu’ils passaient tout leur temps avec elle alors que leur père travaillait beaucoup loin de chez eux.

S’exprimant sur le podcast MTV Nappy Days, Christine a déclaré: «Ils étaient avec moi en permanence. Mon mari travaille beaucoup, alors j’ai pensé que c’était peut-être moi et que je ne leur avais pas très bien enseigné.







«Ils ne sont jamais non plus allés à la crèche ou aux groupes de jeu, alors je me suis blâmé de ne pas avoir de compétences sociales.

« Je pensais que c’était à moi de faire un boulot de merde en tant que mère. »

Selon le NHS, on ne sait pas ce qui cause l’autisme.

Cela peut être génétique, mais ce n’est pas causé par la parentalité.