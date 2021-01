Christine, l’épouse de Paddy McGuinness, a partagé son secret du bonheur.

La mannequin de 32 ans a envoyé des messages effrontés à ses copains tout au long du verrouillage et elle a admis que « un orgasme par jour » la gardait épanouie.

La mère de trois enfants adorée a posté une capture d’écran de ses messages WhatsApp sur Instagram, où elle a fait la révélation torride.

« Mes WhatsApps en ce moment … Pouvez-vous deviner de quoi nous parlons? » elle a écrit sur son histoire Instagram.

Les messages de son chat commencent avec Christine disant à son copain: « J’ai une valise avec un cadenas dessus! De gros bisous. »

La beauté blonde a ajouté: « Je crois fermement qu’un orgasme par jour éloigne la dépression. »

Elle a conclu en plaisantant: « Mon mantra. Essayez-le. »

Christine a toujours été ouverte sur sa vie sexuelle avec l’hôte de Take Me Out, Paddy.

L’année dernière, elle a révélé une confession coquine sur The Real Housewives Of Cheshire en admettant qu’elle et son mari de 10 ans avaient fait leur propre sex tape mais ne l’avaient jamais regardée en arrière.







La maman glamour a récemment révélé qu’elle se faisait souvent pomper pendant le verrouillage dans le but de se sentir mieux.

« Obtenir du glamour est ma façon préférée de me rendre sexy pendant le verrouillage! » elle a déjà dit à ses fans.

Elle a ensuite expliqué à propos de son physique incroyable: « Je me suis fait faire mes seins après avoir eu des enfants, ils étaient gros de toute façon je n’ai augmenté que d’une taille … Tout le reste est du travail acharné, de l’engagement, beaucoup de sueur, tôt le matin et tard le soir!









« J’ai été 6 pierres de plus, j’ai tout perdu puis 4 pierres de plus et maintenant presque tout perdu, mais mon objectif est une bonne santé, pas de taille ou de poids en particulier. »

Christine a l’air incroyable en ce moment!

