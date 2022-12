Christine McGuinness a l’air incroyable en soutien-gorge push-up et en haut transparent en soirée

CHRISTINE McGuinness avait l’air incroyable dans un soutien-gorge push-up et un haut transparent lors d’une soirée à Liverpool hier soir.

La femme de 34 ans, qui s’est séparée de son mari Paddy McGuiness cet été, était de bonne humeur alors qu’elle posait pour des photos avant de partir.

Christine McGuinness a séduit dans un soutien-gorge push-up et un haut transparent

La maman de trois enfants a montré sa tenue élégante dans un selfie miroir

Christine a partagé une sélection de superbes clichés sur son histoire Instagram pour que ses 690 000 abonnés puissent en profiter.

La maman de trois enfants a séduit avec un soutien-gorge noir, un haut en résille et une mini-jupe noire.

Elle a complété le look avec des collants à pois, une veste en cuir et des bottes hautes.

Christine avait l’air glamour avec un visage plein de maquillage impeccable et ses cheveux coiffés en boucles rebondissantes.

La star des Jeux a passé un moment incroyable à danser toute la nuit avec son copain, en buvant des cocktails.

Christine a passé quelques jours chargés à célébrer Noël.

Avant le grand jour, elle a révélé qu’elle et son ex-mari Paddy allaient passer Noël à la maison avec leurs enfants.

Ils partagent trois enfants – les jumeaux Leo et Penelope, huit ans, et Felicity, cinq ans, qui sont tous atteints d’autisme – et les parents ne leur ont pas encore dit afin qu’ils puissent maintenir un sentiment de normalité et de routine.

Christine a dit OK ! : “Je ne laisserais jamais les enfants se rendre compte que nous sommes heureux et bien, parce qu’ils sont si jeunes et innocents.”

Confirmant que les enfants n’étaient pas au courant du statut relationnel de leurs parents, elle a poursuivi : « Non, pas du tout, ils sont si jeunes. J’essaie de m’en tenir à leur routine normale – les emmener à l’école le matin, les ramasser, essayer de travailler pendant qu’ils sont à l’école et les emmener dans des clubs parascolaires et essayer de s’en tenir à une vie normale autant que possible possible.”

Elle a également avoué que ses trois enfants mangeront des pépites de poulet le jour de Noël.

« Je ne pense pas qu’ils devraient avoir à s’adapter à la tradition ou à ce que tout le monde a. Je pense que votre dîner de Noël devrait être ce que vous voudriez manger et je veux qu’ils en profitent », a-t-elle déclaré.

“S’ils veulent des pépites de poulet et des frites, c’est ce que je vais leur donner.”

Plus tôt ce mois-ci, Christine avait l’air incroyable alors qu’elle était sans soutien-gorge dans une robe métallique moulante.

Christine a partagé un regard dans les coulisses d’une récente séance photo d’elle portant le superbe ensemble.

Elle a fait tourner les têtes avec le look glamour et festif, alors que ses cheveux blonds tombaient en boucles lâches autour de ses épaules.

Christine a siroté une boisson énergisante avant de partir

La star a posé pour un selfie miroir pendant son absence

Christine a lancé un signe de paix en posant pour une photo

Christine a récemment séduit dans une robe métallique

Christine photographiée avec Paddy