Christine McGuinness a l’air incroyable alors qu’elle profite du soleil en bikini en vacances

La NOUVELLE célibataire Christine McGuinness a séduit dans un bikini étriqué en vacances en Crète.

La maman de trois enfants a montré son bronzage au caramel dans le haut dos nu et le bas assorti.

mrscmcguinness/Instagram

Christine McGuinness a montré sa silhouette sensationnelle en vacances[/caption]

mrscmcguinness/Instagram

La maman de trois enfants s’est étendue sur un hamac en un clin d’œil sensuel[/caption]

mrscmcguinness/Instagram

Le mannequin et star de la télévision a révélé sa magnifique silhouette dans le deux pièces[/caption]

mrscmcguinness/Instagram

Elle a dit aux fans qu’elle était en vacances-travail après sa séparation de son mari Paddy[/caption]

Christine, 34 ans, s’est étalée sur un hamac en un clin d’œil sensuel sur Instagram alors qu’elle prenait le soleil sur l’île grecque de Crète.

Dans un autre, elle a posé dans la salle de bain de son hôtel de luxe tout en révélant ses incroyables abdos.

L’ex de Paddy McGuinness a déclaré aux fans qu’elle était en vacances-travail, écrivant à côté d’une vidéo: “Quand les affaires rencontrent le plaisir. C’est une combinaison de feu “

Un admirateur s’extasie : “Tu vas de mieux en mieux…”

Un autre a tapé sous son message: “À quoi pensait Paddy!”

La star des Jeux, Christine, a reçu une vague de soutien de la part des fans depuis qu’elle s’est séparée de Paddy plus tôt cette année, alors que le couple était secoué par des allégations de tricherie.

Le couple a ensuite été nominé pour un National Television Award pour son documentaire sur l’éducation de ses trois enfants autistes.

Christine a informé les fans de son état mental en disant qu’elle n’allait “vraiment pas bien” mais qu’elle assisterait aux prix en solo pour le bien des cinéastes.





Elle a déclaré: “Je suis nominée pour le documentaire que moi et Patrick avons réalisé avec nos enfants et je suis vraiment anxieuse. Je suis assez nerveux, juste à cause de tout.

“Ce n’est pas la meilleure situation, mais vous savez que je n’ai rien fait de mal et je sais à quel point le documentaire a fait une grande différence et je sais à quel point toute l’équipe a travaillé dessus.

“Alors je vais essayer de garder la tête haute et de profiter de la nuit.”

Elle a ajouté dans une autre vidéo : « Je ne vais pas mentir. Je ne vais pas venir et dire ‘Je vais bien. Je passe juste un peu de temps tranquille. Je ne vais vraiment pas bien.

Paddy a été aperçu plus tôt ce mois-ci sans son alliance alors qu’il riait et plaisantait lors d’une soirée à Manchester.

Alors que Paddy a choisi d’abandonner son alliance, Christine a été aperçue portant la sienne le mois dernier alors qu’elle montait sur un tapis rouge.

Dans une déclaration commune signée par un baiser, Christine et Paddy ont déclaré qu’ils visaient à être les “meilleurs parents possibles”.

Getty

La maman de trois enfants, photographiée avec Paddy aux NTA en 2019, a assisté seule à la remise des prix plus tôt ce mois-ci[/caption]