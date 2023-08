Christine, l’épouse de Kevin Costner, fait du shopping à Santa Barbara : photos – Hollywood Life

Voir la galerie







Christine Baumgartner est sortie pour faire du shopping et faire des courses au milieu de sa séparation de son ex-mari Kévin Costner, 68. La femme de 49 ans a été vue en train de quitter une banque près du domaine de 145 millions de dollars de l’acteur à Santa Barbara, en Californie, le vendredi 4 août – juste une semaine après avoir quitté la maison principale pour s’installer dans une maison plus petite sur la propriété. utilisé pour le personnel. Christine a gardé son look décontracté, optant pour un jean court droit et un débardeur multicolore dans les images publiées par le Courrier quotidien.

Elle est restée cool dans une paire de sandales de style Birkenstock, accessoirisée avec des lunettes de soleil aviateur et des colliers en or superposés. Christine portait également un petit sac Prada Galleria en cuir saffiano dans une teinte gris ombré, qui se vend 4 800 $ US en magasin. Enfin, elle a gardé ses cheveux blonds en queue de cheval décontractée, mettant en valeur ses simples boucles d’oreilles en or.

Au milieu de son divorce en cours avec Kevin, Christine a reçu l’ordre de quitter les lieux de leur maison commune de Santa Barbara avant le 31 juillet. Des camions de déménagement U-Haul ont été repérés sur l’immense propriété à mesure que la date approchait, laissant entendre que Christine l’avait emballée. effets personnels – mais il s’avère qu’elle ne déménageait que dans une maison plus petite sur le domaine, qui est généralement utilisée comme logement pour le personnel. On ne sait pas combien de temps durera l’arrangement et si elle sera autorisée ou choisira d’y rester une fois le divorce terminé, mais des sources ont déclaré Personnes magazine que le changement est « temporaire ».

« Elle reste dans la région pour ne pas perturber la vie des enfants », a ajouté la source à la publication. « Ils seront de retour à l’école à l’automne avec leurs amis », ont-ils également déclaré.

Le garde du corps icon et Christine sont descendus dans l’allée en 2004 et se sont mariés pendant 19 ans avant de demander le divorce le 1er mai 2023 en invoquant des « différences irréconciliables ». Le couple de longue date partage également trois enfants ensemble : la grâce13, Hayes14, et Cayden16.

Outre la bataille sur la situation de vie de Christine, Kevin et Christine se sont également disputés pour de l’argent et des effets personnels. Selon les documents de divorce, l’acteur a allégué que son ex-épouse avait dépensé 100 000 $ de pension alimentaire pour enfants en chirurgie plastique personnelle, et il a également affirmé que sa demande de 249 000 $ par mois était « gonflée ».

