Christine Lampard reprend le travail sur Lorraine 5 mois après avoir accouché d’un deuxième bébé

CHRISTINE Lampard a repris le travail sur Lorraine cinq mois après avoir accouché de son deuxième bébé.

La femme de 42 ans – qui est également maman de Patricia, deux ans – a accueilli son fils Frederick George dans le monde en mars.

Rex

Christine Lampard reviendra sur nos écrans en tant que présentatrice invitée de Lorraine d’ITV[/caption]

Instagram

Christine a donné naissance à Freddie en mars[/caption]

Au cours des quatre dernières années, Christine a remplacé Lorraine Kelly dans l’émission de petit-déjeuner ITV pendant les vacances scolaires.

Et maintenant, elle est prête à retourner en studio pour faire ce qu’elle fait le mieux.

L’animateur de télé – qui a présenté une énorme liste de programmes tels que The One Show, Daybreak, This Morning et Dancing on Ice – retournera couvrir la Lorraine pendant quatre semaines.

« Christine a vraiment hâte de reprendre le travail et toute l’équipe lorraine est ravie de l’avoir à bord », a déclaré une source. Le miroir.

« J’AI HÂTE DE RETOURNER AU TRAVAIL »

Christine apparaîtra sur le programme populaire plus tard aujourd’hui pour parler à Lorraine de la nouvelle entreprise passionnante.

La mère de deux enfants n’est pas la seule à intervenir pendant les quatre semaines de vacances de Lorraine.

La source a également confirmé que Ranvir Singh, 43 ans, de Good Morning Britain, apparaîtra également dans l’émission pendant deux semaines.

Christine a donné naissance à Freddie – qu’elle partage avec son mari Frank – il y a cinq mois.





À l’époque, un ami a déclaré au Sun : « Christine et Frank sont aux anges après la naissance de leur petit garçon.

« Il s’appelle Frederick George mais ce sera Freddie en abrégé.

La famille est de retour à la maison maintenant et dans une bulle de joie et de bonheur absolus. »

En plus de leur fille Patricia, Christine est également la belle-mère des filles de Frank, Luna, 15 ans, et Isla, 14 ans, qu’il partage avec le mannequin espagnol Elen Rivas.