Christine Lampard a révélé qu’elle devait donner naissance à son deuxième enfant en avril alors qu’elle partageait sa préoccupation d’accueillir un enfant pendant la pandémie de coronavirus en cours.

La maman, 41 ans, attend son deuxième bébé avec son mari Frank Lampard, le couple partageant leur bonne nouvelle ce week-end.

Cependant, parlant de Loose Women aujourd’hui, Christine a déclaré que l’idée d’accoucher pendant la crise sanitaire lui avait laissé un certain nombre de préoccupations – y compris d’aller seule dans la salle d’accouchement.

« C’est l’inconnu, vous ne savez pas exactement quel sera le résultat », a déclaré Christine.







(Image: Instagram)



«Vous devez prendre soin de vous du mieux que vous pouvez.

« Je pense à avril et à ce qui se passera ensuite. J’espère que le monde sera meilleur, mais idéalement, j’aimerais Frank à mes côtés. Je ne veux pas le faire moi-même.

« Il y a beaucoup d’incertitude et je suis surprotecteur et aussi prudent que possible. J’essaie d’être vraiment sensé. C’est solitaire d’aller seul à l’hôpital tout le temps. »

Après son apparition sur Loose Women, Christine a partagé une nouvelle photo d’elle montrant son ventre rond alors qu’elle posait dans un pull rouge confortable.







(Image: ITV)









(Image: Instagram)



Le présentateur de télévision est déjà mère de fille Patricia, deux ans, tandis que Frank est papa de filles Luna, 15 ans, et Isla, 13 ans, de son premier mariage.

Christine et Frank auraient découvert les nouvelles de leur bébé juste avant Noël.

Parlant de sa date d’accouchement en avril, Christine a déclaré: « Ce n’est pas très loin. Ce sera ici avant que nous le sachions, nous ne pouvons pas vraiment y croire.







(Image: Getty Images)



« Frank est très, très excité. Le football consomme 99% de son cerveau, mais le 1% qu’il lui reste est très excité.

«C’est un peu de bonheur à espérer. Cela a fait sourire ma famille et mes amis. C’est quelque chose à espérer dans toute cette morosité.

«C’est une période étrange d’être enceinte, autant que c’est stressant parce que vous essayez de vous occuper de tout et de ce petit bébé, mais d’un autre côté, vous n’avez pas l’impression de manquer quoi que ce soit parce qu’aucun de vos la famille ou les amis le font de toute façon. «