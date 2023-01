Christine Lambrecht démissionne de son poste de ministre allemande de la Défense

La ministre allemande de la Défense, Christine Lambrecht, a démissionné après avoir enduré un an de vives critiques sur les bévues publiques répétées, sa réponse à la guerre en Ukraine et la lenteur des progrès d’un renforcement militaire prévu.

Mme Lambrecht est le membre le plus haut placé du gouvernement du chancelier Olaf Scholz à avoir démissionné jusqu’à présent, et son départ est susceptible d’être considéré comme un coup dur pour lui et son parti, les sociaux-démocrates, les principaux membres de sa coalition gouvernementale à trois. .

M. Scholz avait défendu à plusieurs reprises Mme Lambrecht, ancienne ministre de la Justice et collègue social-démocrate, la qualifiant de “ministre de la Défense de premier ordre” dans une récente interview accordée au journal Süddeutsche Zeitung.

Depuis qu’elle a pris ses fonctions lorsque le gouvernement de M. Scholz est entré en fonction l’année dernière, Mme Lambrecht a été harcelée par les critiques et elle est devenue un point central d’attaque pour les chrétiens-démocrates conservateurs, le principal parti d’opposition.