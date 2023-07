Christine King Farris, sœur du Dr Martin Luther King, décède à 95 ans – WSVN 7News | Miami Nouvelles, Météo, Sports

(CNN) — Christine King Farris, la sœur aînée de feu le Dr Martin Luther King, Jr., est décédée jeudi, selon un Publication sur Twitter par sa nièce, la révérende Bernice King.

« Je t’aime et tu vas me manquer, tante Christine », a écrit le révérend King.

Elle avait 95 ans, a déclaré le King Center dans un communiqué de presse annonçant la mort de Farris.

Martin Luther King III, le frère du révérend King, s’est également souvenu de sa tante, en écrivant sur Twitter, « Tante Christine incarnait ce que cela signifiait d’être fonctionnaire », et que sa tante, tout comme son père, a passé sa vie à se battre pour l’égalité et contre le racisme.

« Elle a défié les chances qui retenaient trop de communautés marginalisées – devenant une leader des droits civiques et un auteur acclamé », a-t-il écrit.

« Ma tante va vraiment nous manquer, mais sachez qu’elle laisse derrière elle un héritage formidable qui nous survivra à tous et nous nous engageons à perpétuer cet héritage pour les générations futures », a ajouté MLK III.

La « vie de Farris a débordé d’actes de service, d’amour et d’éducation qui ont inspiré le monde pendant près d’un siècle », a déclaré le King Center dans son énoncé.

Farris était le premier enfant de Martin Luther King, Sr. et d’Alberta Williams King. Elle obtiendra ensuite un baccalauréat en économie du Spelman College, puis une maîtrise en fondements sociaux de l’éducation et en éducation spéciale de l’Université de Columbia.

Elle était membre du conseil d’administration fondateur et bénévole de longue date du King Center, qui a été fondé par l’épouse de MLK Jr. en 1968, et ensemble, ils ont commencé une bibliothèque commémorative « documentant le parcours du Dr King et le mouvement des droits civiques la même année ». le centre du roi a dit.

Dans un déclaration après sa mort, le maire d’Atlanta, Andre Dickens, a qualifié Farris de « championne de l’alphabétisation et de l’éducation ».

« Mme. Farris était une force à part entière », a déclaré le maire. « En tant que dernière des frères et sœurs King, elle a passé une grande partie de sa vie à défendre l’égalité. Elle a dit un jour que son frère Martin nous avait simplement donné le plan, mais qu’il était de notre devoir de « le réaliser ».

Farris était l’un des professeurs titulaires les plus anciens du Spelman College, enseignant à l’institution pour femmes pendant plus de cinq décennies, selon le King Center.

Elle était également l’un des membres les plus anciens de l’église baptiste Ebenezer – une église où son grand-père, son père et ses frères ont servi.

Une célébration de la vie sera annoncée à une date ultérieure, a déclaré le King Center.

Le sénateur américain Raphael Warnock, qui est également pasteur principal à l’église baptiste Ebenezer, a qualifié Farris d' »itération du rêve américain ».

« Elle a ensuite été témoin du long arc de l’histoire américaine sous de nombreux changements, dont une grande partie a été poussée par son propre frère », a déclaré la sénatrice, ajoutant: « En tant que pasteur, je peux dire que jusqu’à la toute fin, elle incarnait l’espoir, la dignité et une foi profonde. Vive la mémoire de Christine King Farris.

