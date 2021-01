Christine Lampard a révélé qu’elle était enceinte de son deuxième enfant avec le mari du footballeur Frank Lampard.

La star ravie d’ITV, 41 ans, a annoncé aujourd’hui la nouvelle sur les réseaux sociaux.

Partageant une photo d’elle-même berçant sa bosse, elle a écrit: « Une nouvelle année et un nouveau bébé en route pour les Lampard! Cela a été une période étrange et inquiétante pour être enceinte mais nous espérons et prions pour que la famille et les amis se câlinent ne sont pas trop loin. Envoi de tout mon amour à toutes les femmes enceintes pendant cette période de folie «

Christine, qui apparaît régulièrement sur Loose Women et fait la couverture de Lorraine Kelly à la télévision de jour, a déjà sa fille Patricia Charlotte Lampard avec le manager de Chelsea Frank, né en septembre 2018.

Elle est également la belle-mère des deux autres enfants de Frank, Luna et Isla, d’une relation précédente.

Avant la naissance de son premier enfant, Patricia, Christine a admis avoir passé «sept ou huit» tests de grossesse avant de croire qu’elle allait devenir maman.









S’ouvrant sur sa joie de bébé sur Loose Women, la présentatrice de télévision, a révélé qu’elle avait attendu une journée entière avant d’en parler à son mari Frank.

Patricia porte le nom de la mère de Frank, dont il était très proche, décédée à l’âge de 58 ans en 2008.

À sa naissance, le couple a annoncé la nouvelle avec une photo sur les réseaux sociaux de la famille hospitalisée avec la légende «Nous sommes tellement amoureux».

Ils sont maintenant ensemble depuis plus d’une décennie, avec Frank et l’Angleterre et le joueur de Chelsea lors de leur première rencontre, et Christine travaillant sur The One Show de la BBC.







S’exprimant en mars 2019, Christine a raconté comment les gens pensaient qu’elle avait eu une FIV pour tomber enceinte après qu’on lui ait demandé pendant quelques années avec Frank d’avoir un enfant.

Elle a déclaré: «Les gens me posaient des questions tout le temps sur les enfants et ne semblaient pas me croire quand je disais:« Si cela arrive, cela arrive ». Ils pensaient que je cachais une sorte de chagrin d’amour. Je n’étais pas! Avoir un bébé n’était pas quelque chose auquel je pensais activement jusqu’à l’année dernière, lorsque nous avons commencé à essayer.

«J’étais heureux dans mon mariage et c’était suffisant. Quand nous avons commencé à essayer, j’étais consciente de mon âge, mais j’avais exclu la FIV après avoir vu trop d’amis passer par un processus aussi épuisant. Les gens supposent que c’est ce qui s’est passé à cause de mon âge.







«Mais je suis tombée enceinte à l’ancienne immédiatement – je ne m’attendais pas à ce que ce soit si rapide. Je me sentais un peu bizarre depuis un jour ou deux, alors j’ai fait un test et en attendant le résultat J’ai été distrait par les tâches ménagères et je suis resté coincé dans l’aspirateur. Finalement, je suis retourné pour vérifier – j’ai été étonné de constater que c’était positif.

Christine et Frank se sont rencontrés pour la première fois aux Mirror’s Pride Of Britain Awards en 2009. Ils se sont mariés en décembre 2015, célébrant récemment leur cinquième anniversaire.