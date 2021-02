Où faire Christine Chiu et Anna Shay se tiennent après leur première saison tumultueuse de Empire bling?

E! Nouvelles’ Justin Sylvester a posé cette question à Christine le mardi 2 février Pop du jour, et compte tenu de tout ce qui s’est passé entre les ennemis de la haute société de la série Netflix – ahem, Necklacegate – sa réponse pourrait vous surprendre.

«J’adore Anna», a admis la star de télé-réalité. « Je pense que son jeu est tellement amusant. Et j’espère que tout le monde a bien ri et a ri. Je sais que nous l’avons fait. »

« Nous avons tous besoin d’un peu d’évasion pendant cette période », a ajouté Christine, rejetant encore plus ses allers-retours constants avec Anna comme un « jeu idiot de chat et de souris ». « Et qu’y a-t-il de plus stupide que des » problèmes de gens riches « frivoles et mesquins? »

Tandis que le Empire bling La star peut maintenant admettre qu’elle est un peu facétieuse dans la série, le regarder en retour lui a fait réaliser quelque chose.

« Je suis cependant attristé de voir et de remarquer que j’ai souvent un extérieur dur, trop et inutilement brillant », a déclaré Christine à E! Nouvelles. « Je pense que c’est dû aux pressions exercées par un très jeune âge pour être parfait – penser qu’il faut être parfait pour gagner l’amour, ne jamais les laisser te voir craquer, la pression de ne pas décevoir, le sentiment de ne jamais être assez bien – que J’ai surcompensé avec cette façade plus rugueuse. »