Christine Brown, star de “Sister Wives”, passe à autre chose après sa séparation de Kody

La star de “Sister Wives”, Christine Brown, est aux anges à propos de son nouvel homme.

Brown, qui est célibataire depuis un peu plus d’un an après avoir quitté la polygamie en 2021, a consulté son histoire Instagram mardi pour partager des détails sur sa vie amoureuse.

“Je dois juste te dire que je sors avec quelqu’un en exclusivité,” elle brillait d’excitation.

“Il est merveilleux, il est romantique et si gentil… tout ce que je cherchais.”

Brown a souligné que son nouvel amour est également génial avec les enfants, et elle a spécifiquement noté qu’il était “incroyable avec Truely”, son plus jeune enfant avec son ex-mari Kody Brown.

“C’est absolument un rêve devenu réalité”, a-t-elle admis lors de ses “aveux de voiture”, une série de vidéos qu’elle partage régulièrement sur Instagram.

Elle a continué à mettre à jour ses fans avec des détails sur sa nouvelle relation mais a décidé de garder son identité privée.

“Je suis tellement excitée de vous montrer des photos et tout dans un instant. Pour l’instant, je le garde juste pour moi. Je vous donnerai un peu plus d’informations plus tard, mais juste… tellement excitée ! “

La décision de Brown de garder secrète l’identité de son beau ne surprendra peut-être pas grand monde, car elle a dû partager un mari avec trois autres femmes dans le passé.

La star de télé-réalité était dans un mariage plural depuis 26 ans. Elle partageait auparavant une vie avec son ex-conjoint, Kody, et ses trois autres épouses, Meri, Janelle et Robyn, à Flagstaff, en Arizona.

Kody a un total de 18 enfants parmi les femmes.

En novembre 2021, Brown a annoncé sa décision de quitter Kody et ses épouses sœurs dans une déclaration qu’elle a publiée sur Instagram.

La semaine dernière, Brown a partagé une photo d’elle sur réseaux sociaux l’air plus heureuse que jamais alors qu’elle demandait à ses fans des conseils de rencontres.

“Je sors à nouveau !! Saint. L’enfer. Gênant. C’est fou de sortir en ligne ! Un conseil pour sortir avec 50 ans ? !” elle a demandé.

Brown continue de canaliser son amour-propre, comme sa récente publication sur Instagram l’a montrée participant à un défi “Love Yourself” parmi d’autres femmes et passant plus de temps avec ses filles.