Christine Brown “sort avec désinvolture” un an après la séparation de Kody – Hollywood Life

Environ un an après Christine Brun a annoncé qu’elle et son mari de 27 ans, Kody Brown, se séparaient, elle a confirmé qu’elle n’était pas seulement célibataire, mais prête à se mêler. “Je sors juste avec désinvolture”, a 50 ans Sœurs épouses étoile révélée à Nous hebdomadaire le 18 octobre. “Je ne suis pas d’humeur pour une relation sérieuse, donc un ou deux rendez-vous par personne, c’est tout ce que je vais autoriser pour le moment.”

Elle a également révélé si elle se remarierait un jour. “J’aimerais vraiment me remarier”, a-t-elle déclaré. “Et certainement que la monogamie.” Elle a également dit que la meilleure partie d’être célibataire est de pouvoir être son moi authentique.

Christine a annoncé sa séparation de Kody, 53 ans, en novembre 2021 dans une longue note à Instagram. “Après plus de 25 ans ensemble, Kody et moi nous sommes séparés et j’ai pris la décision difficile de partir”, a-t-elle écrit. “Nous continuerons d’être une forte présence dans la vie de chacun alors que nous élevons nos beaux enfants et soutenons notre merveilleuse famille. En ce moment, nous vous demandons votre grâce et votre gentillesse alors que nous naviguons à travers cette étape au sein de notre famille. Christine et Kody partagent six enfants : fils Pédon23 ans et filles Aspyne27, Mykelti26, Gwendlyn20, Ysabelle19, et Vraiment12.

Pendant ce temps, Kody a annoncé sur sa page Instagram que le divorce était la décision de Christine, et sa décision « s’accompagne d’une grande tristesse ». Il a ajouté: “Nous avons passé de nombreuses années ensemble et j’ai beaucoup de respect et d’admiration pour elle. Même si nous avançons sur des chemins différents, nous resterons toujours des parents engagés.

Kody a exprimé sa déception face à la décision de Christine à maintes reprises sur Sœurs épouses, l’émission TLC qui suit sa femme polygame avec ses trois épouses désormais. Kody s’est actuellement engagé à Méri Brun un Janelle Brun, ses première et seconde épouses qui ont précédé Christine. Christine était le troisième mariage de Kody et est venue avant son mariage en 2010 avec Robyn Brown. Le patriarche de la famille Brown n’est légalement marié qu’à Robyn, car il a divorcé de Meri afin qu’il puisse légalement l’épouser et adopter ses trois enfants qu’elle a issus d’une relation précédente. Janelle et Kody étaient spirituellement mariés depuis le début. Kodi a 18 enfants au total.

Christine avait exprimé son mécontentement à l’égard de la dynamique familiale pendant un certain temps, et son désir d’une vie différente était à l’origine d’une grande partie de l’intrigue de la saison 16. Lors d’un épisode de novembre 2021 de la série TLC, elle a pleuré à Meri au sujet de sa dissolution avec la vie polygame. « Je ne peux plus me marier avec Kody. Je ne veux plus le faire », a-t-elle déclaré. Un autre problème qui a déchiré le couple était le fait que Christine voulait retourner dans l’Utah. Cependant, Kody avait auparavant acheté un grand terrain en Arizona, appelé Coyote Pass, pour la famille et avait l’intention de l’utiliser. Christine n’avait pas confiance dans le plan après qu’aucun progrès ou même aucun plan n’ait été fait pour le site. “N’est-il pas évident que nous n’allons construire sur la propriété qu’à moi ?” se demandait Christine dans l’épisode. Christine a fini par suivre son cœur et est retournée dans l’Utah, provoquant plus de désaccords entre elle, Kody et les autres épouses concernant un accord de garde pour Truely.

La révélation de Christine sur les fréquentations n’est survenue que deux mois après qu’elle a dit PERSONNES qu’elle “adorerait sortir avec” à nouveau. Elle a également déclaré à quel point elle était heureuse de sa situation actuelle. “Tout mon monde a changé et chaque cellule de mon corps est plus heureuse”, a-t-elle noté. « J’ai arrêté de croire à la polygamie. J’ai réalisé que je n’avais plus vraiment envie de vivre ça. Je n’aimais pas partager un mari ou avoir l’impression de ne pas être importante.