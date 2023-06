Christine Brown Shades ex Kody Brown le jour de la fête des pères – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : TLC

Christine Brun n’a pas mentionné son ex-mari Kody Brown dans son post de la fête des pères sur Instagram le dimanche 18 juin. La star de télé-réalité, 51 ans, a écrit un post affectueux, jaillissant de son fiancé David Woolley tout en louant à quel point il est formidable avec ses enfants et les siens. Bien qu’elle n’ait pas évoqué Kody, 54 ans, elle a parlé de tout ce que David a fait pour sa famille.

Christine a partagé une série de photos avec David, dont quelques clichés de lui avec ses filles lors de voyages dans des parcs d’attractions ou à la plage. Elle a également partagé une jolie photo d’eux deux tenant de jeunes bébés. Elle a également dit à quel point elle était reconnaissante pour son « amour » David. « Bonne fête des pères, David Woolley », a-t-elle écrit. « J’ai vu à quel point vous êtes aimant, compatissant et présent avec vos enfants et j’aime la façon dont vous l’avez également montré à mes enfants. Vous vous présentez vraiment, c’est ce qui est le plus important.

Dans les légendes, quelques fans ont transmis son doux message à David comme une insulte à Kody, une personne écrivant que le message était un « doigt du milieu » pour son ex. Un autre fan leur a souhaité une bonne fête des pères et a écrit un autre message sur la façon dont cela l’a probablement bouleversé. « Kody est quelque part en train de frapper le mur en ce moment », ont-ils écrit.

Christine avait été mariée à Kody de 1994 à 2021, et ils partagent six enfants. Elle avait révélé qu’elle sortait ensemble dans des interviews fin 2022 et début 2023. Elle a admis qu’elle voyait quelqu’un exclusivement début février, avant de devenir publique avec David le jour de la Saint-Valentin.

Le Sœurs épouses La star a révélé que David lui avait proposé en avril. Elle a dit à quel point elle était excitée de l’épouser dans un post Instagram, montrant sa bague de fiançailles. « On n’a pas toujours une deuxième chance dans la vie, j’ai la chance d’avoir trouvé la mienne. D’avoir trouvé mon bonheur pour toujours. Il est temps d’organiser un mariage ! elle a écrit.

