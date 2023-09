Christine Brown révèle pourquoi elle ne pourrait jamais être amie avec Robyn – Hollywood Life

Crédit d’image : TLC

Christine Brun ne s’est pas retenu Robyn Brun dans l’épisode du 17 septembre de Sœurs épouses lorsque la question de Kody Brun passer plus de temps avec Robyn qu’avec n’importe laquelle des autres épouses a été évoqué. Alors que Robyn a dit qu’elle avait toujours espéré qu’elle et Christine auraient pu être amies, Christine a carrément déclaré qu’elle aurait « rejeté » Robyn.

« Elle savait que Kody était chez elle plus que chez n’importe qui d’autre », a déclaré Christine, 51 ans. «Je ne vais pas faire confiance à quelqu’un qui dit vouloir une famille, mais il est d’accord avec le fait que Kody ne soit que chez lui. Ce n’est pas une famille. C’est la monogamie.

Kody, 54 ans, a affirmé qu’il partageait son temps « à parts égales » avec toutes ses épouses. Robyn, 44 ans, a dit Meri Brun52 ans, qu’elle « a essayé très fort d’être gentille » envers Christine au fil des années.

«Je tendais constamment un rameau d’olivier à Christine, je voulais constamment cette relation, j’essayais constamment de lui demander ce que je pouvais faire. Tout ce qu’elle m’a dit, c’est : « Je suis juste jalouse de toi » », a expliqué Robyn.

Robyn a commencé à fondre en larmes. Elle a continué. « J’ai l’impression que nous avions vraiment le potentiel d’avoir une excellente relation. Et je n’ai jamais compris pourquoi nous ne pouvions pas. Je ne sais tout simplement pas comment accepter ce chagrin.

Christine a évoqué une séance de conseil antérieure au cours de laquelle elle a pleinement admis que son principal problème était que Kody préférait Robyn et être chez Robyn plus que toute autre chose. Christine a noté que Robyn nierait tout et que Kody prétendrait qu’il était également chez elle.

Christine aurait souhaité que Robyn lui contacte directement pour devenir amie si c’est ce qu’elle voulait. « Mais je veux que vous sachiez que j’aurais rejeté son amitié de toute façon, pour être tout à fait honnête avec vous », a avoué Christine. « Si Robyn m’avait approché et voulait être amie, je ne serais toujours pas amie parce que je ne pouvais pas lui faire confiance. » De nouveaux épisodes de Sœurs épouses diffusé le dimanche à 22h sur TLC.