Christine Brown recrée la danse virale TikTok ‘Wednesday’ de Jenna Ortega – Hollywood Life Un site d’actualité internationale

La danse virale du hit de Netflix Mercredi a officiellement repris TikTok. Ce n’est donc pas étonnant Christine Brun a décidé de sauter dans le train de la sensation virale. Les Sœurs épouses star, 50 ans, avait des fans qui jaillissaient d’elle et elle a écrasé la tendance populaire en se rendant sur l’application de médias sociaux le 13 janvier.

@christine_brownsw Spontané et amusant Ft. Vraiment #wednesdayadams #dancetok #watchmyskills #itried #fyp #foryoupage #christinebrown ♬ son original – hé

“Ma fille m’a fait le faire Ft. Vraiment“, la star de télé-réalité a légendé le court clip alors que sa plus jeune fille, 12 ans, regardait en arrière-plan. Christine a recréé la scène iconique qui Jenna Ortega danse à dans de Tim Burton Famille Addams retombées. Dans le film, le Vous l’actrice bascule vers le 1981 chanson “Goo Goo Muck” par Les crampes. Cependant, de nombreux utilisateurs de TikTok ont ​​opté pour celui de Lady Gaga “Bloody Mary” qui comprend les paroles, “Je vais danser danser danser avec mes mains mains mains.”

Dans la vidéo, Christine a opté pour un look monochromatique tout noir. Elle portait un pull à col roulé, un jean assorti et des lunettes chics. Ses mèches blondes ont été ramenées en une queue de cheval haute et elle a complété son ensemble minimaliste avec de délicates boucles d’oreilles en argent.

Les fans se sont rendus dans la section des commentaires pour applaudir l’interprétation de Christine de la danse virale. “Cloué”, a répondu un abonné. « Vous portez cette application Christine. Tout le monde vous adore et vous soutient absolument !! » un fan a commenté à côté de plusieurs émojis au visage de cœur. “J’aime que vous viviez votre meilleure vie et que vous en profitiez à chaque instant. Tant mieux pour vous », a écrit un autre.

Les adeptes ont également taquiné la réaction de Truely à la danse de sa mère comme elle l’a vue à l’arrière sans avoir l’air impressionnée. “Tous les ados en ont fini avec notre TikToking ! Tu l’as cassé maman !” un adepte a plaisanté. “Vous êtes génial. Pense vraiment que vous l’avez perdu lol. Mais je pense que tu l’as trouvé ! un autre a répondu. “La réaction de Truelys a fait la vidéo, mais la danse est géniale”, a ajouté un fan.

Pendant ce temps, Christine avait l’air heureuse et était tout sourire après avoir fait la une des journaux en 2021 au milieu de sa séparation de Kody Brown. Christine et Kody se sont mariés de 1994 à 2021 et partagent six enfants. Bien que le couple n’ait jamais été légalement marié, Christine a annoncé leur séparation dans une publication Instagram de novembre 2021 et ils s’étaient complètement séparés en février 2022.

