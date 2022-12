Christine Brown quitte-t-elle “Sister Wives” après la séparation de Kody ? – La vie hollywoodienne

Voir la galerie





Crédit d’image : Justin Stephens/TLC

Avec de Christine Brown séparé de Kody, les fans se retrouvent avec une grande question: apparaîtra-t-elle toujours sur Sœurs épouses ? La star de télé-réalité, 50 ans, s’est adressée à son TikTok pour révéler si elle participerait toujours à la série bien-aimée TLC le jeudi 29 décembre. Elle a répondu à la question brûlante tout en faisant visiter aux fans le sous-sol de sa nouvelle maison.

@christine_brownsw Petit aperçu de mon nouvel ensemble dans mon sous-sol dans l’Utah ! #sneakpeak #tlc #sisterwives #christinebrown #fyp #foryoupage ♬ son original – Christine Brown

Les fans peuvent être assurés que Christine participera à la prochaine 18e saison de Sœurs épouses, malgré sa séparation de Kody, 53 ans. La star de télé-réalité a fait l’annonce dès le départ dans sa vidéo TikTok. “Je ne pars définitivement pas Sœurs épouses », elle a dit. “Je fais encore Sœurs épouses. Pas de soucis, tout le monde. Prenez soin de vous. J’ai pensé que vous aimeriez un petit avant-goût.

Outre l’annonce de son retour, Christine a également fait visiter son sous-sol dans l’Utah aux fans pour voir à quoi ressemblerait le décor de sa maison la saison prochaine. “C’est en fait le décor de ma maison”, a-t-elle déclaré. « C’est mon sous-sol. C’est inachevé. C’est super génial. C’est comme ma pièce préférée dans la maison.

Elle a montré le siège dans lequel elle serait assise et a indiqué où le caméraman et le producteur seraient stationnés, et elle a expliqué qu’elle aimait vraiment la bibliothèque qui sera à l’arrière-plan des plans. “C’est le décor derrière moi”, a-t-elle déclaré. « Il y a toutes ces jaquettes de livres vraiment cool. C’est beau.”

La vidéo de Christine est arrivée peu de temps après avoir publié un autre TikTok où elle a dit qu’elle tournait pour la dernière fois à Flagstaff, en Arizona. Elle a traité les sentiments à propos de ce chapitre se terminant par un clip des coulisses. “C’est le dernier jour où je suis sur le plateau à Flagstaff. Et c’est un peu doux-amer », a-t-elle déclaré. “Ça y est. Au revoir Flagstaff. ”

Christine et Kody, avec qui elle partage six enfants, se sont séparés en novembre 2021, après 25 ans ensemble. Le déménagement de Christine dans l’Utah a été montré dans un épisode de l’émission du 27 novembre. Depuis la scission, Christine a admis qu’elle avait commencé à “sortir avec désinvolture”, près d’un an après la scission dans une interview avec Nous hebdomadaire.

