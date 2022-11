Christine Brown quitte Kody et a un dernier adieu à sa famille – Hollywood Life

Voir la galerie





Christine Brun rencontré Janelle Brown, Robyn Brown, Kody Brown et certains de leurs enfants à dire au revoir avant de déménager en Utah lors de l’épisode du 20 novembre de Sœurs épouses. Méri Brun était hors de la ville et n’a pas assisté à la réunion finale. L’adieu a été organisé par la fille de Christine, Mykelti Brunqui pensait que sa mère le regretterait si elle ne disait pas officiellement au revoir à tout le monde avant de passer à autre chose.

Malheureusement, la rencontre a été assez gênante. Christine avait précédemment précisé qu’elle allait prendre ses distances avec les membres de la famille avec lesquels elle n’avait pas de relations étroites (Kody, Robyn et Meri), donc les choses étaient tendues entre elle et Kody/Robyn. “Il est très évident à quel point nous sommes tous maladroits”, a-t-elle admis. “Janelle et ses enfants sont d’un côté et Robyn et Koby sont de l’autre. Aucun de nous ne veut être ici.

Pendant ce temps, Kody nourrissait toujours une colère et un ressentiment extrêmes envers Christine pour avoir divorcé et partir avec leur fille, Vraiment. “C’est un moment tellement gênant”, a partagé Kody. “Il y a une telle grève dans tous mes sentiments et dans tout le travail que j’ai fait pour notre famille. c’est loin des charts pour moi. C’est tellement dégradant. Bless Mykelti’s heart, elle voulait affirmer que la famille est toujours une famille, mais je suis en quelque sorte dans cet endroit bizarre où je pense que je ne veux plus jamais revoir Christine. Je ne veux pas penser à elle. Je ne veux plus jamais passer devant sa maison et pleurer ça. Je ne veux pas m’asseoir et être à nouveau dans cet endroit. Je ne veux pas du tout m’occuper de ça.

Pendant des mois, Kody avait fait comprendre à Christine qu’il ne pensait pas qu’elle devait faire ses valises et déménager. Mais, maintenant qu’elle avait officiellement trouvé une place dans l’Utah, l’inévitable se produisait. “J’ai l’impression que ma vie s’est déroulée pour moi”, a-t-il admis.

Malgré la maladresse, Mykelti a prononcé un discours pour remercier tout le monde d’être venu. “C’est doux-amer, mais c’est bien que nous puissions être ici pour nous réunir pour la dernière nuit de maman”, a-t-elle déclaré. “Je pense que c’est l’une des choses les plus difficiles que cette famille doit traverser, mais je pense que c’est génial que nous puissions tous être ici pour montrer que nous sommes toujours une famille. Il n’y a personne à blâmer pour tout cela. C’est ce que c’est et nous devrions être reconnaissants que même à travers cela, nous puissions rester une famille.

Christine a fait ses adieux et a admis que l’une des parties les plus difficiles pour elle était de voir à quel point les enfants de Robyn étaient contrariés qu’elle parte. Elle a fondu en larmes et a été réconfortée par Janelle et Mykelti. « Je n’aurais pas demandé ça », se réjouit Christine. « Je n’ai pas demandé qu’ils viennent tous. C’était important pour Mykelti et pour tout le monde de voir Truely, mais je n’en avais certainement pas besoin. C’est pire que je ne le pensais. Je pense que c’était le pire au revoir que j’aie jamais vu.