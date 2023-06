Christine Brown passe du temps avec ses filles à la fête d’anniversaire : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : TLC

Christine Brun, 51 ans, s’est éclatée avec ses cinq filles pendant le week-end ! Le Sœurs épouses star a partagé des photos Instagram d’une fête d’anniversaire commune pour Ysabel Brun20, et Mykelti Padrón27. Pour rendre la journée encore plus spéciale, les sœurs Gwendlyn Brown, Vraiment marronet Aspyn Thompson étaient également là. Sur la première photo, Christine et ses cinq filles se sont adorablement blottis en ligne et ont souri à la caméra. Dans un autre, seules les cinq filles radieuses ont posé ensemble, et dans d’autres, elles ont simplement profité de la journée ensemble sur plusieurs photos affectueuses.

« J’ai vécu de belles expériences le week-end dernier », a écrit Christine en légende des photos. « Célébrer les anniversaires de @mykeltip et @ysabelpaigebrown avec mes enfants a été un moment agréable. Je suis tellement chanceux d’avoir ces gens exceptionnels pour mes enfants. Christine a complété le message avec les hashtags #blessedmom, #junebabies, #lovemylife et #familytimefun.

Plus à propos Christine Brun

Bon nombre des 1,2 million d’abonnés de la star de télé-réalité sur la plate-forme ont profité du fil de commentaires pour jaillir sur les photos de famille festives. « Tu as l’air d’être leur sœur, pas leur mère. Tu es fabuleuse », a fait remarquer un fan, tandis qu’un autre a écrit:« Belle et heureuse, on dirait que s’éloigner de Kody était la meilleure chose pour vous tous. « Vos enfants ont été élevés par une mère et une femme incroyables. Ils sont tous si gentils et ont une vraie beauté intérieure (bien sûr, ils sont tous aussi beaux à l’extérieur). Tu berces Christine ! dit un troisième.

En plus des filles, Christine partage son fils Paedon Marron avec son ex-mari Kody Brown, 54. Au cours de ses quatre mariages, Kody a 18 enfants. En novembre 2021, après un quart de siècle ensemble, Christine a annoncé qu’elle en avait assez de la situation complexe. « Après plus de 25 ans ensemble, Kody et moi nous sommes séparés et j’ai pris la décision difficile de partir », avait-elle déclaré via Instagram à l’époque. « Nous continuerons d’être une forte présence dans la vie de chacun alors que nous élevons nos beaux enfants et soutenons notre merveilleuse famille. En ce moment, nous vous demandons votre grâce et votre gentillesse alors que nous naviguons à travers cette étape au sein de notre famille.

Christine est actuellement fiancée à son nouvel amour, David Woolley.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Lien connexe En rapport: Les épouses de Kody Brown : toutes les femmes avec lesquelles il a été marié et où elles en sont maintenant

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.