Christine Brown et David Woolley profitent d’une lune de miel à Disneyland – Hollywood Life

Crédit d’image : TLC

Christine Brun s’est rendu dans « l’endroit le plus heureux du monde » après son mariage David Woolley. Le Sœurs épouses La star, 51 ans, et son nouveau mari ont profité de leur lune de miel à Disneyland à Anaheim, en Californie, sur de jolies photos que Christine a postées sur Instagram le 18 octobre. Le couple portait des T-shirts « I’m Hers » et « He’s Mine » avec les mains de Mickey Mouse. qui se désignaient au parc à thème. Christine a complété sa tenue avec un short bleu denim, un sac banane rouge et des baskets blanches, tandis que David portait un short cargo vert foncé et des baskets assorties.

Dans sa légende, Christine a apparemment dénoncé son ex-mari, Kody Brun, 54 ans, en évoquant le « karma ». Dans un épisode récent de Sœurs épouses qui a été filmé avant que Christine ne rencontre David, Kody a blâmé Christine pour leur séparation et a déclaré qu’un « terrible karma » l’attendait.

« Je crois fermement qu’il faut vivre ma vie comme je crois au Karma », a écrit Christine à côté des jolies photos de Disneyland. « J’AIME ma vie et cela m’a amené à l’amour de ma vie. #embracejoy #karma #liveyourbestlife#loveofmylife #myking #disneyland#vacation #mykeltiboughtustheseshirts », a-t-elle ajouté.

Christine et David se sont mariés le 7 octobre à Moab, Utah. Le mariage a réuni 330 invités, dont la plupart des six enfants de Christine qu’elle partage avec Kody. le fils de Christine, Pédon, 25 ans, et son père l’a accompagnée jusqu’à l’autel. La star de TLC portait une superbe robe blanche de Boda Bridal avec un décolleté plongeant orné de magnifiques perles.

« C’est un conte de fées », a déclaré Christine PERSONNES à propos de son mariage. «C’est tout ce que je n’aurais jamais cru avoir. Je peux marcher dans l’allée jusqu’à David, il me regarde comme il le fait, c’est un rêve devenu réalité », a-t-elle ajouté. Christine et David se sont rencontrés sur un site de rencontres en 2022 et se sont fiancés en avril 2023.

Christine était auparavant mariée polygame avec Kody depuis 27 ans. Kody était également marié à Meri Brun, Janelle Brunet Robyn Brun, mais il n’est plus qu’avec Robyn. Kody et Christine ont annoncé leur séparation en novembre 2021.

« Après plus de 25 ans ensemble, Kody et moi nous sommes séparés et j’ai pris la décision difficile de partir », a écrit Christine sur Instagram. «Nous continuerons d’être une forte présence dans la vie de chacun alors que nous élevons nos magnifiques enfants et soutenons notre merveilleuse famille. En ce moment, nous demandons votre grâce et votre gentillesse alors que nous traversons cette étape au sein de notre famille.