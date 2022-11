Christine Brown déménage définitivement dans l’Utah – Hollywood Life

Voir la galerie





Christine Brun a officiellement quitté l’Arizona pour l’Utah après avoir divorcé Kody Brown dans l’épisode du 27 novembre de Sœurs épouses, qui a été filmé à l’automne 2021. L’épisode a commencé avec Christine emballant la plupart de ses affaires et déplaçant le reste dans le garage lorsque des acheteurs potentiels sont venus voir la maison. Christine était ravie de commencer le prochain chapitre de sa vie, mais était toujours contrariée par la façon dont les choses étaient «gênantes» lorsqu’elle a dit au revoir à Kody, Robyn Brown et leurs enfants la veille. “Personne ne veut jamais quitter un mariage”, a admis Christine. « Surtout après 27 ans. C’est long d’être dans un mariage et dans une relation avec les gens. Je laisse derrière moi des cœurs brisés. C’est ça qui est dur. »

Bien sûr, Christine n’était pas la seule à souffrir. Robyn était bouleversée. “C’est vraiment difficile d’être optimiste quand une bombe vient d’exploser et a fait exploser tous vos espoirs”, a expliqué Robyn. “Les dommages collatéraux dureront des générations.” Robyn était particulièrement bouleversée parce que Christine a dit que, pour l’instant, elle ne voulait pas de relation avec elle ou Méri Brun. Pendant ce temps, l’amie la plus proche de Christine dans la famille, Janelle Brun, était en larmes alors qu’elle aidait Christine à faire ses valises. “Je ne pense pas qu’aucun d’entre nous ne sache ce qui se passe maintenant”, a-t-elle admis. « Nous allons juste devoir nous rattraper. Il n’y a pas de modèle, pas de lignes directrices [for someone leaving]. C’est ce que nous voulons qu’il soit maintenant.

Kody a également exprimé sa frustration et son chagrin face à la situation une fois de plus. “Il y a un sentiment que j’ai l’impression que je suis, d’une certaine manière, juste en train de faire face”, a-t-il déclaré. “J’ai vraiment envie de lui dire : “Je t’aimais, pourquoi m’as-tu trahi ?” C’est presque aussi pathétique. Parce qu’elle part. Elle a fini et je dois l’accepter mais je ne veux pas parce que ça me brise le cœur. Une fois que Christine est finalement montée dans la voiture et est partie, elle a dit que tous ses nerfs et son anxiété à l’idée de déménager étaient partis pour se rapprocher de certains de ses enfants, comme Mykelti Brun et Brun Aspyne. “Je suis tellement excitée de passer à autre chose”, a-t-elle déclaré. « Je me dirige vers la famille. C’est tellement incroyable.

Après seulement quelques semaines, Christine est retournée en Arizona pour fermer sa maison et sortir plus d’articles du garage. Kody s’est présentée pour l’aider à déplacer les plus gros objets, et une dispute a commencé sur la meilleure façon de faire les choses. “Elle ne veut pas écouter, alors je vais tout entasser ici”, a insisté Kody. “Faisons-le. Elle prouve qu’elle est une femme indépendante maintenant en me disant la meilleure façon d’emballer ça. Cela m’a dérangé au fond. Cependant, Christine s’est sentie “responsabilisée” par son indépendance.

“C’est la fin d’une époque pour notre famille”, a conclu Kody. « Elle a fini. Elle est partie. J’ai tous ces sentiments mitigés. Je suis à cet endroit où je ne peux pas dire si je suis soulagée que Christine s’en aille ou si j’en suis déçue. Elle m’a appelé beaucoup de choses depuis que c’est arrivé. Je pense qu’elle m’a traité de lâche une fois et je me suis dit, oui, j’ai été un peu lâche. J’aurais peut-être dû lui dire que je ne l’aimais pas. Mais ce que je n’ai pas fait, c’est que je n’ai pas abandonné. Une fois cette colère apaisée, j’espère que je me sentirai différemment. J’espère que ce n’est pas un crève-cœur. Je ne veux pas avoir le cœur brisé ici.