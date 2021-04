La star de SISTER Wives, Christine Brown, est en vacances en famille sans son mari Kody après avoir menacé de le laisser dans la série.

Sur la finale de la saison de Soeurs épouses, Christine, 49 ans, a exprimé son désir de retourner en Utah maintenant que la polygamie a été décriminalisée dans leur État d’origine.

Christine Brown a pris des vacances en famille avec trois de ses enfants[/caption]

Papa Kody a sauté le voyage[/caption]

Mais quand Kody, 53 ans, et épouses sœurs Meri, 50, Janelle, 51 et Robyn, 42 ans, a mis fin à l’idée, Christine a été amenée aux larmes et a admis qu’elle «ne peut plus se marier avec Kody», car elle «n’a pas d’importance» pour lui.

Mais Le Sun avait précédemment rapporté que Christine résidait toujours à Flagstaff, en Arizona aujourd’hui avec la famille, leur mariage semble continuer à être sur les rochers.

La maman de six enfants a posté une série de photos avec ses enfants Ysabel, 18 ans, et Truley, 11 ans.

La famille a rencontré sa fille Aspyn et son gendre Mitch, qui vivent dans l’Utah.

Christine a rencontré sa fille Aspyn et son gendre Mitch ainsi que ses plus jeunes enfants Ysabel et Truley[/caption]

Le groupe semble être à Twin Falls, Idaho en fonction de leur environnement, selon les commentateurs.

Mais le papa Kody est visiblement absent du voyage.

Kody a été absent de plusieurs réunions de famille pendant la pandémie, y compris leur baby shower de sa fille Mykelti et naissance de sa fille Avalon avec son mari Tony Padron.

Kody aussi a refusé d’assister à la chirurgie majeure du dos de sa fille Ysabel sur Sister Wives, car il lui a suggéré de s’envoler pour New York et de subir l’opération seule, pour laquelle les téléspectateurs l’ont déchiré.

Kody a raté la chirurgie majeure du dos de sa fille Ysabel[/caption]

Les fans ont spéculé qu’il était en quarantaine avec sa femme « préférée » Robyn[/caption]

Les fans ont émis l’hypothèse qu’il passait la plupart de son temps avec sa femme «préférée» Robyn.

Lors de la finale de la saison de Sister Wives, Christine a exprimé son désir de retourner dans son état d’origine: «La famille est là, tout le monde a de la famille dans l’Utah. Mon père est là. Je ne sais pas combien de temps mon père restera. Ma mère est là, ma sœur est là, Aspyn est là, Mykelti est là, Peyton est là. Mariah et Audrey s’y installent.

«Il s’agit de vivre à nouveau avec la communauté, de vivre à nouveau avec des personnes partageant les mêmes idées.»

Kody, qui partage 18 enfants avec ses quatre épouses, a déclaré à Christine lors de leur conversation: «Vous parlez de quelque chose que je veux que je refuse tout simplement de divertir maintenant. C’est une pensée passionnante, juste parce que tous mes amis sont à St. George.

Christine a supplié son mari de retourner dans l’Utah[/caption]

Mais quand elle en a parlé aux épouses, elles ont chacune refusé l’idée.

Elle a dit: «Je veux reculer. Je pense que nous avons une belle propriété ici, je ne dis pas que non, mais nous n’avons rien fait. Nous sommes ici depuis deux ans et nous n’avons vraiment rien fait.

«Je propose de ne pas développer cette terre, même si elle est merveilleuse et magique, et vous rêvez depuis longtemps sur cette terre. Je n’ai pas. J’ai immédiatement arrêté, car j’ai commencé à rêver de l’Utah et à y retourner.

Christine est se référant à Coyote Pass, quatre parcelles de terrain que la famille a achetées en 2018 pour 820 000 $ pour construire et vivre, ce qu’elle n’a pas encore fait.

Lorsque Meri, Janelle et Robyn ont donné leurs raisons de vouloir rester à Flagstaff, Kody a ajouté: «C’est l’endroit le plus probable pour l’un de nos enfants de revenir, nos enfants adultes. Pour le prix, nous ne pourrions jamais remplacer cela dans l’Utah. »

Christine a été «surprise» par la réaction de son mari, car elle pris d’assaut avec Meri.

Elle a dit à sa sœur épouse: «Meri, je ne peux plus me marier avec Kody. Je ne veux plus le faire.

Christine a ensuite déclaré dans son confessionnal: «J’ai accepté de déménager à Flagstaff et j’ai suivi Kody ici, mais ça a été une lutte tout le temps. Je suis fatigué d’avoir l’impression que je n’ai pas d’importance. Je suis fatigué de ne pas avoir son soutien alors que j’en ai vraiment besoin. Je suis juste fatigué.

Christine a pleuré lors de la finale de la saison de Sister Wives, alors qu’elle disait qu’elle « ne pouvait plus se marier avec Kody »[/caption]

«J’ai besoin d’un partenariat. J’ai besoin de quelque chose de différent. «

Les téléspectateurs ont a encouragé Christine à quitter Kody depuis la diffusion de la finale.

Un utilisateur de Reddit a écrit: «Je souhaite vraiment qu’elle trouve un partenaire qui marche avec elle, la soutient et soit vraiment un mari. Ses yeux s’ouvriront.

Une seconde a déclaré: «Je pense qu’elle n’est plus avec Kody même si elle vit toujours à Flagstaff. Elle semble au-dessus. Je pense que le cercueil a été cloué quand elle a partagé ce qu’elle a fait dans son confessionnal / entretien.

Les téléspectateurs ont exhorté Christine à quitter son mari[/caption]

Un troisième a commenté: « J’aurais aimé qu’elle parte, mais je ne pense pas qu’elle soit partie. »

Un quatrième a écrit: «J’espère qu’elle est partie. Tout cela m’a rendu triste.

Le soleil a précédemment rapporté Kody transféré leur maison en Arizona à Christine, à qui il est «spirituellement» mais pas légalement marié.





Dans l’acte de garantie obtenu par The Sun, Kody «marié» est répertorié comme le concédant, tandis que Christine «célibataire» est le bénéficiaire, ce qui signifie qu’elle lui achète la maison pour un montant de «10 dollars».

L’acte de garantie était daté du 28 août et a été déposé auprès du tribunal de l’Arizona le 6 novembre.

L’adresse indiquée pour Kody est la maison de 890 000 $ qu’il partage avec la quatrième et «préférée» épouse Robyn, qu’il a légalement épousée en 2014.

Christine est propriétaire de leur maison seule, car il a été transféré en acte à son seul nom[/caption]