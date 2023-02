Christine Brown de ‘Sister Wives’ révèle son nouveau petit ami David après la séparation de Kody Brown: ‘J’ai trouvé l’amour de ma vie’

La star de “Sister Wives” Christine Brown a rendu public son nouveau petit ami David Woolley dans un post Instagram qu’elle a partagé le jour de la Saint-Valentin.

La star de télé-réalité de 50 ans, qui s’est séparée de son mari Kody Brown en 2021, a partagé des images d’elle-même avec Woolley pour la première fois mardi après avoir taquiné qu’elle était dans une nouvelle relation la semaine dernière.

“J’ai enfin trouvé l’amour de ma vie, David”, a écrit Brown dans la légende, marquant le profil Instagram de Woolley dans les clichés.

“La première fois qu’il m’a serré contre lui, j’ai eu l’impression que mon âme prenait son premier souffle.”

“Il est merveilleux et gentil, incroyable avec mes enfants et un adorable grand-père. Je n’aurais jamais rêvé que je pourrais trouver un amour comme ça. #béni #âme soeur #feelinggood #lovemylife #partner.”

Sur la première photo, Brown et Woolley ont été vus rayonnants alors qu’ils s’appuyaient contre un mur. Les deux se souriaient sur la deuxième photo alors que Brown tenait l’un des jumeaux de sa fille Mykelti.

Dans le dernier cliché partagé par Brown, le couple tenait chacun un jumeau – Archer et Ace Padron – dans leurs bras tout en se relaxant sur un canapé.

Woolley a également partagé un hommage de la Saint-Valentin à Brown sur Instagram. Il a posté une photo de lui avec la personnalité de la télévision, écrivant “Ma reine”, avec un emoji au cœur rouge

La semaine dernière, Brown a profité de son histoire Instagram pour partager une mise à jour sur sa vie amoureuse.

“Je dois juste vous dire que je sors avec quelqu’un exclusivement”, a-t-elle dit à ses abonnés en rayonnant d’excitation.

Brown a souligné que son nouvel amour est également excellent avec les enfants, et elle a spécifiquement noté qu’il était “incroyable avec Truely”, son plus jeune enfant avec son ex-mari Kody Brown .

“C’est absolument un rêve devenu réalité”, a-t-elle déclaré lors de ses “aveux de voiture”, une série de vidéos qu’elle partage régulièrement sur Instagram.

Elle a continué à mettre à jour ses fans avec des détails sur sa nouvelle relation mais a décidé de garder son identité privée.

“Je suis tellement excitée de vous montrer des photos et tout dans un instant. Pour l’instant, je le garde juste pour moi. Je vous donnerai un peu plus d’informations plus tard, mais juste… tellement excitée ! “

La star de télé-réalité était dans un mariage plural depuis 26 ans. Elle partageait auparavant une vie avec son ex-conjoint, Kody, et ses trois autres épouses : Meri, 52 ans, Janelle, 53 ans et Robyn, 44 ans, à Flagstaff, en Arizona. Le patriarche de la famille a un total de 18 enfants parmi ses épouses.

En novembre 2021, Brown a annoncé qu’elle mettait fin à son mariage spirituel avec Kody.

“Après plus de 25 ans ensemble, Kody et moi nous sommes séparés et j’ai pris la décision difficile de partir”, a écrit la mère de six enfants dans une déclaration qu’elle a partagée sur Instagram.

“Nous continuerons à être une forte présence dans la vie de chacun alors que nous élevons nos beaux enfants et soutenons notre merveilleuse famille. En ce moment, nous vous demandons votre grâce et votre gentillesse alors que nous naviguons à travers cette étape au sein de notre famille.”

En septembre, Brown a révélé qu’elle et sa fille de 12 ans, Truely, déménageaient à Salt Lake City, dans l’Utah. Meri et Janelle ont annoncé qu’elles s’étaient séparées de Kody en décembre. Kody reste marié à sa quatrième épouse, Robyn.

En janvier, l’ancienne personnalité de TLC a révélé qu’elle cherchait à nouveau l’amour et a demandé à ses fans leurs conseils de rencontres dans un message qu’elle a partagé sur Instagram.

“Je sors à nouveau !! Saint. L’enfer. Gênant. Les rencontres en ligne, c’est fou ! Un conseil pour sortir avec 50 ans ? !” Brown a écrit dans la légende.

Stephanie Giang-Paunon de Fox News Digital a contribué à ce rapport.