CHRISTINE Brown a admis que le mariage avec la star de Sister Wives, Kody, est «trop dur», car le mari de quatre enfants dit qu’il veut toutes ses femmes sous le même toit.

Dans un clip pour la nouvelle saison sur TLC, Kody dit qu’ils sont « une seule famille et doivent être dans une seule maison », mais c’est un mouvement qui ne convient pas à Christine.

«C’est juste trop dur», dit-elle à la caméra, alors que Kody admet qu’il a «Meri en colère et Christine en colère».

Kody et ses quatre épouses ont quitté l’Utah en 2011 afin d’échapper aux lois anti-polygamie strictes de l’État.

La famille a atterri au Nevada, ce que certaines des épouses attribuent à tension dans leur mariage.

Chaque femme a vécu dans sa propre maison au Nevada, ajoutant un sentiment de division dans leur unité cohésive.

Robyn, 42 ans, « s’est adressé à l’éléphant rose dans la salle » lors de la première saison de Soeurs épouses.

Pendant le dîner, Janelle, 51 ans, a donné son opinion sur les problèmes familiaux qui ont fait surface récemment.

Elle a admis: « J’ai réalisé que je pense que notre famille a commencé à se sentir différente dès que nous avons déménagé à Vegas et que nous étions plus séparés. »

Robyn a alors interrompu: «D’accord, alors je peux m’adresser à l’éléphant rose qui, je pense, est dans la pièce. Est-ce que vous essayez de dire que c’est à cause de mon entrée dans la famille? «

Janelle a nié l’inquiétude de sa sœur épouse, car elle a répondu à plusieurs reprises: « Non, non, non, non » et Christine, 48 ans, a sauté pour ajouter: « Je suis désolé si vous pensez que c’est l’éléphant rose dans la pièce en ce moment. »

Maintenant, le groupe a déménagé en Arizona, mais leur nouveau déménagement n’a pas non plus été facile.

Avec une série de problèmes financiers concernant leurs résidences et des voisins appelant les flics sur les polygames en raison de leurs croyances inhabituelles, il n’est pas sûr qu’ils dureront longtemps dans le nouvel État.

Le père de 18 ans a passé la majorité de son temps avec sa «femme préférée» Robyn en quarantaine, et Janelle s’est récemment effondrée en larmes après avoir appris que Kody le ferait. ne lui rendre visite qu’une fois par semaine pendant la pandémie.

Les tensions sont également vives avec la première épouse de la personnalité de la télévision, Meri, qui a récemment déclaré: « Nous sommes dans un endroit où nous ne faisons que savoir où nous en sommes et, vous savez, ce qui se passe. »

Son inquiétude provient de mois de rumeurs selon lesquelles leur mariage est sur sa dernière étape et ils sont dirigé vers une «scission».