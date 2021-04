La star de SISTER Wives, Christine Brown, a admis que son mariage avec Kody était «difficile» depuis des années.

Un nouveau teaser pour l’émission TLC partagé sur Twitter commence par la légende: «Christine s’ouvre comme jamais auparavant…»

11 Kody et Christine se dirigent vers un rendez-vous alors qu’ils tentent de réparer leur mariage Crédit: Twitter / TLC

Dans la bande-annonce, Kody, 52 ans, est vu en train de dire à la caméra confessionnelle qu’il choisit Christine, 48 ans, et qu’ils vont à un rendez-vous.

Le mari polyamour est ensuite vu conduire avec sa femme dans la voiture avant que les deux ne s’assoient sur un rocher pour regarder le coucher du soleil.

Alors que le couple partage un moment tendre l’un avec l’autre et que Kody met son bras autour de Christine, elle dit dans la voix off qu’elle a l’impression d’avoir eu une relation difficile ces dernières années.

«Il est difficile de se réunir et de sentir que je compte toujours. Je suis toujours importante », avoue-t-elle.

11 Christine dit à son mari qu’elle ne se sent pas « importante » Crédit: Twitter / TLC

11 The Sister Wife dit qu’elle sent qu’ils ont une relation difficile Crédit: Twitter / TLC

Christine a déjà admis qu’elle était «super jalouse» des autres épouses et sent que la famille s’est séparée depuis qu’elle a déménagé à Flagstaff, en Arizona.

Kody avait précédemment choqué les épouses en disant qu’il «n’était plus un partisan du mariage plural».

Il a déclaré: «Je suis plus conscient maintenant que jamais de l’iniquité apparente et évidente dans une relation. J’ai tout l’amour que je veux et vous avez parfois l’impression que vous avez constamment envie que je vous en donne.

«Le mariage plural, ce que j’en sais, je me demande si je le referais. Sachant que c’est dur pour vous tous. Quand nous ne faisons pas du bon travail, je deviens grognon et je dis que je ne peux pas croire que j’ai fait ça à moi et à vous.

11 Christine fait l’aveu à son mari Crédit: Twitter / TLC

11 Le couple est marié depuis de nombreuses années et est récemment devenu grands-parents Crédit: Reportez-vous à la légende

Christine a admis que c’était «très difficile à entendre» et a révélé sa lutte contre la polygamie.

Elle a déclaré au groupe: «Nous ne le voyons qu’une ou deux fois par semaine. Il n’est là que le soir. Nous ne le voyons pas une autre fois. Quand il vient, il perturbe tout le calendrier que nous avons. On ne sait pas quand il rentre à la maison. Il y a tellement de choses à entasser en quelques heures et c’est tellement stressant. Je suppose que je ne le saurais pas parce que vous tenez toujours votre téléphone. «

Elle a ensuite déclaré dans son confessionnal: « Je suis juste toujours à la recherche d’un combat apparemment. »

Kody a déclaré de façon choquante dans son confessionnal: «Christine dit sa vérité. Quand je suis au téléphone, c’est parce que je n’ai pas envie de m’engager avec elle. Ce n’est pas une dépendance au téléphone. C’est une excuse pour se séparer de l’angoisse dans notre relation.

11 Christine a admis dans une discussion récente qu’elle était jalouse des autres épouses Crédit: TLC

11 Kody a quatre femmes Crédit: Instagram

La star de TLC Kody a quatre épouses au total – en plus de Christine, il a Janelle, 51 ans, Meri, 50 ans, dont il a divorcé en 2014 afin qu’il puisse légalement épouser la quatrième femme Robyn, 42 ans, et adopter ses enfants.

Entre ses quatre épouses, Kody a 18 enfants et Robyn a récemment exprimé son désir d’en avoir plus.

Plus tôt ce mois-ci, Kody et Christine sont devenues grands-parents lorsque leur fille Mykelti a donné naissance à une petite fille avec son mari Tony.

La fière Oma Christine a publié une série de photos de sa famille tenant le nouvel ajout.

11 La fille de Kody et Christine a récemment eu son premier bébé Crédit: Instagram / christine_brownsw

Elle a légendé les clichés sucrés: « MEILLEURS. JOURS. JAMAIS. Tenir à nouveau un bébé en cuisinant! Une de mes choses préférées à propos d’être maman et OMA. »

L’émission de télé-réalité à succès suit la vie polygame de la famille Brown qui a déménagé à Las Vegas et en Arizona depuis l’Utah afin qu’ils puissent continuer à pratiquer le style de vie qu’ils avaient choisi.

Sœurs Wives Meri, Christine et Robyn ont toutes été élevées dans des familles polygames, mais Janelle a été élevée dans une famille monogame.

La famille appartient à l’Église fondamentaliste de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, ou religion mormone.

11 Christine est ravie d’être une Oma Crédit: Instagram / christine_brownsw

Ils vivaient dans la peur d’être arrêtés en raison des lois anti-polygamie strictes dans l’Utah, ce qui les a incitées à déménager à Flagstaff.

Les téléspectateurs de l’émission ont été saisis par la dynamique de la famille, qui a radicalement changé ces dernières années à mesure que des tensions dans les mariages sont apparues, en particulier entre Kody et sa première épouse légale, Meri.

Leurs problèmes conjugaux ont apparemment commencé lorsque Kody a divorcé de Meri en 2014 pour pouvoir épouser légalement Robyn afin qu’il puisse adopter ses enfants d’un précédent mariage.

Plus tôt cette année, Kody a admis qu’il avait l’impression qu’ils avaient tous les deux quitté leur relation mais qu’il ne pouvait pas la «divorcer» en raison de leur religion.

11 Kody avec trois de ses 18 enfants Crédit: Instagram

11 Kody a divorcé de sa première femme Meri pour qu’il puisse légalement épouser la quatrième femme Robyn et adopter ses enfants Crédits: Getty

Il a déclaré: « Aucun de nous ne voit la valeur réelle de la relation parce que si Meri et moi voulions vraiment être ensemble, nous le ferions. »

Dans un épisode récent, il a déclaré aux téléspectateurs qu’il n’avait pas «le droit» de dire que leur relation était terminée parce qu’ils étaient dans un mariage plural.

«J’ai la domination sur mon propre corps et là où je suis, mais je ne suis pas dans un endroit où, comme, je peux dire: ‘Hé, je divorce de toi.’ Je ne peux pas faire ça », dit-il.

«Cependant, n’importe lequel d’entre eux, je pense, puis-je avoir le sentiment qu’il a besoin de comprendre cela – qu’il peut partir. Si cela ne fonctionne pas pour eux, ils peuvent partir. Personne ne sera prisonnier ici.