Christine Brown critique Kody Brown pour avoir « joué à des jeux » avec son cœur – Hollywood Life

Crédit d’image : Arlène Richie/Shutterstock

Christine Brun veut Kody Brun savoir qu’elle est plus heureuse que jamais. Elle a trouvé l’amour de sa vie en David Woolley et s’est assuré de lui faire un cri et de critiquer Kody dans le processus après l’épisode du 17 septembre de Sœurs épouses.

« Je suis ravi d’épouser @david__woolley, il adore passer du temps avec moi tous les jours, ne joue pas avec mon cœur et veut que je sois moi-même. #grateful #soulmate #noplayinggames #loveofmylife », a écrit Christine, 51 ans, sur Instagram.

Le message de Christine sur David est arrivé quelques heures seulement après le dernier épisode de Sœurs épouses. Kody, 54 ans, continue de faire face aux conséquences de son combat massif avec Janelle Brun54 ans. Christine a expliqué que la famille n’était plus la même après Robyn Brun44 ans, est entrée en scène parce que Kody a toujours placé Robyn avant les autres épouses.

«J’étais une excellente sœur-épouse de Janelle. Méri [Brown], pas tellement, mais je ne pense pas qu’il se soucie de Meri. Il dit essentiellement que parce que vous n’êtes pas la meilleure sœur-épouse de Robyn, je ne suis pas intéressé à avoir une relation avec vous », a déclaré Christine. Elle a poursuivi en disant: « Il est plein de merde, je suis désolée. C’est ridicule. »

Pendant ce temps, Kody a pris un angle totalement différent avec cette situation et a affirmé qu’il partageait son temps « à parts égales » avec toutes ses épouses. « Je voulais que Christine soit meilleure avec tout le monde et avec tout le monde », a-t-il déclaré. « Il y a eu beaucoup de plaintes à propos de l’expérience du mariage plural, et d’une manière ou d’une autre, elle l’a transformé en Robyn. Il ne s’agissait pas de Robyn. Il s’agissait de toute son expérience de mariage plural avec d’autres épouses.

Robyn a révélé qu’elle « avait essayé très fort d’être gentille » avec Christine au fil des ans et lui avait tendu un « rameau d’olivier » à plusieurs reprises. « Tout ce qu’elle m’a dit, c’est : ‘Je suis juste jalouse de toi' », a déclaré Robyn.

Christine a noté qu’elle avait toujours dit qu’elle avait toujours pensé que Kody préférait Robyn aux autres épouses. Christine a également admis qu’elle aurait « rejeté » toute forme d’amitié avec Robyn. « Si Robyn m’avait approché et voulait être amie, je ne serais toujours pas amie parce que je ne pouvais pas lui faire confiance », a déclaré Christine.

Après s’être séparée de Kody après 27 ans de vie commune, Christine est entrée dans un nouveau chapitre de sa vie. Celui qui n’implique pas le mariage plural. Elle a commencé à sortir avec David et a rendu public leur relation en février 2023. Le couple s’est fiancé en avril 2023.