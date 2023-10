Christine Brown affirme que Kody l’a accusée d’avoir « intimidé » les sœurs-épouses – Hollywood Life

Crédit d’image : TLC

Christine Brun et Kody Brun ne seront jamais d’accord. Dans l’épisode du 15 octobre de Sœurs épouses, les ex continuent d’échanger des piques les uns sur les autres. « Kody m’a accusé d’avoir intimidé mes sœurs, et en gros, c’est le code pour lequel il m’accuse d’avoir intimidé mes sœurs. Robyn [Brown]», raconte Christine, 51 ans.

Kody, 54 ans, répond à l’accusation de Christine dans un confessionnal et ne se retient pas. «Je n’ai jamais réellement accusé Christine d’intimidation. Elle n’était qu’une merdique épouse-sœur. Elle parlait juste de trash Janelle [Brown] et Méri [Brown] tout le temps. »

Plus tard, alors que Kody réfléchit à ses relations séparées avec certains de ses enfants plus âgés, il pointe du doigt Christine. « Il s’agit d’un divorce et, dans la plupart des sens, un divorce est une guerre civile. Elle ne fait donc qu’alimenter les flammes d’une guerre civile, et je pense qu’elle a un terrible karma à venir », dit Kody à propos de Christine.

Il affirme plus tard que « Christine s’est imposée » dans sa vie. « Elle a essentiellement insisté pour que nous nous mariions. Je m’en fiche qu’elle parte. Au début, ça m’a fait mal, mais je vais bien. Arrêtez simplement de me dire du mal à mes enfants », ajoute-t-il.

Durant l’épisode, Christine fête son « ex-anniversaire » avec Janelle, 54 ans, et certains de ses amis. Cependant, elle admet qu’elle est « toujours blasée » par sa séparation d’avec Kody. Elle est « un peu frustrée » de tout ce qui s’est passé parce qu’elle voit son mariage se terminer comme un « échec ».

Kody et Christine se sont séparés en 2021 après 27 ans de mariage spirituel. Christine a rencontré son mari actuel David Woolley un an plus tard sur un site de rencontre. Ils se sont fiancés en avril 2023 et se sont mariés quelques mois plus tard, le 7 octobre.

Lors de la première de la saison 18, Kody et Christine se sont assis pour la première conversation en personne depuis son départ. Kody a admis qu’il avait eu des « problèmes de colère » à propos de la fin de leur relation. Il a évoqué le fait d’aller consulter, mais cela ne s’est jamais produit.

À la suite de sa séparation d’avec Kody, Christine a été une caisse de résonance pour ses enfants et Janelle alors qu’elle réfléchit à son propre avenir avec Kody. De nouveaux épisodes de Sœurs épouses diffusé le dimanche sur TLC.