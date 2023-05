Christina Trevanion regarde des mondes loin de Bargain Hunt alors qu’elle apporte le glamour dans une tenue chic pour un nouveau spectacle

CHRISTINA Trevanion a regardé des mondes loin de Bargain Hunt alors qu’elle posait dans une tenue glamour pour un nouveau spectacle.

La femme de 41 ans est surtout connue pour son travail d’experte et de commissaire-priseur dans des émissions telles que Bargain Hunt, Flog It! et voyage sur la route des antiquités.

Maintenant, elle est emmenée sur Instagram où elle a partagé une photo d’elle super glamour alors qu’elle filme pour sa nouvelle émission de télévision.

Christina a enfilé un chic chemisier blanc sans manches avec un pantalon noir élégant et accessoirisé avec de petites boucles d’oreilles pendantes et une montre marron.

Ses cheveux blond miel chaud étaient coiffés en vagues lâches et son maquillage avait l’air naturel et sans effort.

La personnalité de la télévision avait du mascara noir, un eye-liner et un peu de rouge à lèvres rose, comme on peut la voir rayonnant devant la caméra sur une photo de groupe avec ses co-stars d’Antiques Road Trip.

Elle a écrit à ses 42 400 abonnés : « Eh bien, le théâtre Chippy, c’était rigolo ! Merci beaucoup de nous avoir accueillis, notre prochain spectacle d’Antiquités en tournée aura lieu ce dimanche 21.5.23 au théâtre P Borokey et il ne reste plus que 15 billets… alors cliquez, nous serions ravis de vous y voir.”

Les fans se sont évanouis devant Christina dans la section des commentaires.

L’un d’eux a écrit: « Tu es magnifique Christina. »

Un second a ajouté : « wow juste wow !

Un troisième a écrit: « J’aime ton sourire. »

Un quatrième jaillit : « Cette tenue te va à merveille. Tu es incroyable. »

Christina a récemment partagé de magnifiques clichés de ses vacances.

