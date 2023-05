Christina Trevanion est à des mondes loin de Bargain Hunt dans une « magnifique photo » qui ferait fondre mille cœurs »

CHRISTINA Trevanion a regardé des mondes loin de Bargain Hunt alors qu’elle éblouissait dans sa dernière photo « qui ferait fondre mille cœurs ».

L’experte en antiquités s’est rendue sur Instagram où elle a partagé un « magnifique » cliché du RHS Chelsea Flower Show.

Bbc

Christina, 42 ans, a rayonné devant la caméra tout en enfilant un blazer rose poudré, un gilet blanc et un pantalon élégant blanc.

Elle a accessoirisé son ensemble avec des lunettes de soleil, un sac à bandoulière en chaîne blanche et de délicates boucles d’oreilles en perles.

Son maquillage était radieux et brillant comme toujours, avec une légère couche de mascara noir et un rouge à lèvres mat rose clair.

Christina a écrit à ses 42 400 abonnés : « Quelle belle et très inspirante journée. Je vais planter plus d’alliums et essayer vraiment de ne pas arracher les renoncules.

Les fans ont été laissés jaillir sur la star de la télévision dans la section des commentaires.

L’un d’eux a écrit: « Toujours belle, jolie belle fille heureuse et magnifique. »

Un deuxième a ajouté: « Vous avez l’air d’une jeune femme fabuleuse. »

Un troisième a commenté: « Avec un sourire comme ça, tout devrait pousser xx. »

Un quatrième jaillit : « Ton sourire pourrait faire fondre mille cœurs.

Un cinquième a écrit: « Superbe et je ne peux pas me lasser de ce sourire.