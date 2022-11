Christina Trevanion des Traveling Auctioneers bombardée de propositions très effrontées de la part des fans

Les téléspectateurs des commissaires-priseurs itinérants se sont évanouis devant l’hôte, Christina Travenion.

Les fans de la série BBC ont été sérieusement impressionnés par l’émission, mais pas pour la raison que vous pourriez penser.

Bbc

Les fans se sont évanouis devant Christina Travenion[/caption]

Le programme met en vedette la légende de The Repair Shop, Will Kirk, aux côtés de la star d’Antiques Road Trip, Christina Trevanion.

Il voit le duo dynamique emmener sa maison de vente aux enchères mobile sur mesure et son atelier sur la route à travers le Royaume-Uni.

En cours de route, ils découvrent des joyaux cachés et transforment des objets indésirables en lots gagnants – avec un couple chanceux gagnant plus de 9 000 £ dans la série.

En passant au crible une maison familiale à la fois, Will et Christina doivent d’abord identifier les articles les plus vendus.

En savoir plus sur Will Kirk HORS DU BOIS Rencontrez Will Kirk – star de The Repair Shop le vouloir sur Will Kirk de The Repair Shop révèle un nouveau concert de présentation loin de la série de la BBC

Christina fait ensuite appel à ses contacts et à son expertise de commissaire-priseur, tandis que Will utilise ses incroyables compétences en matière d’artisanat et de restauration pour donner une nouvelle vie à des trésors négligés – prêts pour une vente aux enchères passionnante sur place à la fin de chaque épisode.

Cependant, c’est l’animatrice, Christina Travenion, qui a volé la vedette alors que sa belle apparence a laissé les fans sous le col.

Les téléspectateurs adoraient voir la beauté blonde à l’écran et se sont retrouvés évanouis devant son apparence magnifique.

Un fan a déclaré: “Regarder #TheTravellingAuctioneers @CTrevanion en regardant [ fire emojis].”





Un autre spectateur jaillissant a écrit: « Christina peut tirer sur mon sifflet à tout moment [ wink face emoji].”

Un troisième a écrit: “Cela ne me dérangerait pas un peu de va-et-vient avec Christina.”

Un quatrième a fait écho: «Christina est chaude! Je voudrais.”

La série marque le premier rôle de présentation grand public de Will après avoir trouvé la gloire en 2017 dans The Repair Shop.

The Traveling Auctioneers est diffusé tous les jours à 16h30 sur BBC One et est disponible en intégralité sur BBC iPlayer.