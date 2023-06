Christina Trevanion de BARGAIN Hunt a laissé ses fans jaillir avec une photo effrontée du tournage de son nouveau spectacle.

La présentatrice de la BBC TV s’est tournée vers les médias sociaux en donnant à ses abonnés un aperçu des coulisses de l’ensemble des commissaires-priseurs itinérants.

Christina Trevanion a donné à ses fans un aperçu de la deuxième série de sa nouvelle émission

Christina, 42 ans, a été aperçue dans une cantine mobile en train de rire avec les artisans Robin Johnson.

Elle a légendé la photo : « Du thé invisible, quelqu’un ? Avoir un tel fou rire avec @johnson_bespoke en train de filmer #TravellingAuctioneers.

La star a ajouté: « La série 2 est bien avancée les amis! »

Les fans se sont précipités sur les réseaux sociaux pour laisser des éloges à la star dans la section des commentaires.

Un fan a écrit : « Un thé servi avec ce sourire ? Grand sourire. »

Un autre utilisateur a déclaré : « Tu peux tout me servir, Christina ! X. »

« Quelle belle photo », a commenté un troisième.

Un quatrième écrit : « si beau .”

Et un cinquième fan s’est exclamé : « Belle photo .”

Christina est devenue célèbre pour la première fois en tant qu’experte dans l’émission Bargain Hunt de la BBC en 2019.

Un rôle qu’elle a décrit comme « un honneur complet et un privilège ».

En plus de Bargain Hunt, Christina a fait des apparitions dans des émissions comme Antiques Road Trip, Put Your Money Where Your Mouth Is and Flog It!

En octobre 2022, il a été annoncé qu’elle serait l’animatrice d’une nouvelle émission sur BBC One aux côtés de Will Kirk intitulée The Traveling Auctioneers.

Le spectacle suivra le couple alors qu’ils parcourent le Royaume-Uni dans leur maison de vente aux enchères et leur atelier mobiles.

Parlant de la série, elle a déclaré: « C’est vraiment excitant de faire partie d’une nouvelle série aussi innovante et de travailler aux côtés de Will. »

Christina a révélé qu'elle tournait la deuxième série de The Traveling Auctioneers

Elle est devenue célèbre pour la première fois en tant qu'experte de l'émission de la BBC Bargain Hunt en 2019