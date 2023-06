La star de la télévision Christina Trevanion avait l’air radieuse alors qu’elle posait pour un tout nouveau cliché époustouflant.

La star de Bargain Hunt se détendait loin du programme de la BBC et a admis avoir eu du temps libre pour un «moment Mustang Sally».

Christine avait l'air radieuse dans le nouveau cliché

Elle est une habituée de la chasse aux bonnes affaires

Christina a rayonné dans la caméra alors qu’elle était assise à l’intérieur d’une voiture classique.

Elle avait une main sur le volant pendant la journée de tournage ensoleillée.

Le présentateur a légendé le cliché éblouissant: « Avoir un moment Mustang Sally. Tournage @castlecombecircuituk.

La section des commentaires de Christina était jonchée de compliments alors que ses fans admiraient sa beauté.

L’un d’eux lui a dit: « J’ai cru que c’était Daisy Duke pendant une minute. »

Un autre a ajouté: « Une telle légende. »

Comme un troisième a écrit: « Pas 1 voiture pour pas 1 dame. Apprécier. »

Le célèbre commissaire-priseur est devenu une fonctionnalité fréquente sur nos écrans de télévision et est récemment apparu dans une nouvelle émission de BBC One intitulée The Traveling Auctioneers aux côtés de Will Kirk.

Trevanion a obtenu son diplôme d’étudiant en évaluation des beaux-arts à Southampton, avant de se spécialiser dans les bijoux, l’argenterie et les montres.

Depuis lors, elle a plus de seize ans chez Christie’s, Halls et Hanson

Elle est maintenant associée directrice chez les commissaires-priseurs et évaluateurs Trevanion.

Christina est devenue célèbre en tant qu’experte de l’émission de la BBC Bargain Hunt en 2019, un rôle qu’elle a décrit comme « un honneur complet et un privilège ».