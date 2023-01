Christina Trevanion de Bargain Hunt éblouit les fans en selfie glam – mais admet qu’elle a souffert de “jours sombres”

Christina Trevanion de BARGAIN Hunt a séduit les fans avec son dernier selfie glam après avoir subi une série de « jours sinistres »

La présentatrice et commissaire-priseur de 41 ans a annoncé son retour sur les réseaux sociaux le soir du Nouvel An.

Christina a révélé qu’elle souffrait de “jours sombres”[/caption] Instagram

Elle a mis en ligne une photo glamour en noir et blanc d’elle-même alors qu’elle disait aux fans “après quelques” jours sombres “, elle est sortie de chez elle[/caption]

Christina a posté une photo glamour en noir et blanc d’elle-même portant une parka à capuche en fourrure, accessoirisée d’une paire de gants en cuir à ses 33 000 abonnés sur Instagram.

La présentatrice a posé avec un café à la main, tout en sous-titrant le post : « Après quelques jours sinistres… je suis sortie de la maison ! (alimenté par la caféine). Bonne Saint-Sylvestre.

Ses fans étaient ravis de la revoir sur les réseaux sociaux alors qu’ils se précipitaient tous vers les commentaires.

L’un d’eux a écrit: “Bonne année d’Adélaïde. J’ai hâte de voir ce que vous faites à la télé cette année et de garder la chasse aux antiquités glamour comme vous le faites toujours.

Un autre a commenté: “Meilleures vibrations et bonheur pour 2023, avec un emoji d’oeil de cœur d’amour”

Un troisième jaillit : “Sans aucun doute, la plus belle femme de la télé.”

Un quatrième a fait écho: «Wow, toujours l’une des filles les plus belles, les plus belles et les plus magnifiques de la télévision sans aucun doute. Bonne année magnifique!”

Un cinquième a ajouté : « Tu es tellement incroyable ! Bonne année ma belle.”

Christina est devenue célèbre en tant qu’experte de l’émission de la BBC Bargain Hunt en 2019.

Un rôle qu’elle a décrit comme “un honneur complet et un privilège”.

Le célèbre commissaire-priseur est devenu un élément fréquent sur nos écrans de télévision et est de retour avec une nouvelle émission de BBC One intitulée The Traveling Auctioneers aux côtés de Will Kirk.

Les fans étaient ravis de revoir Christina sur les réseaux sociaux alors qu’ils se précipitaient tous les commentaires pour la complimenter[/caption]