Christina Ricci, l’actrice de « La Famille Addams », confie que jouer la comédie lorsqu’elle était enfant était une échappatoire

Christina Ricci a expliqué que son éducation traumatisante continue de la hanter jusqu’à aujourd’hui.

L’actrice a expliqué comment sa célébrité d’enfance l’a aidée à s’échapper de sa « maison chaotique », et surtout de son père.

« Mon père était un chef de secte raté, et il avait donc le même genre de narcissisme vraiment fou que celui qui accompagne quelqu’un qui veut diriger une secte », a déclaré Ricci, 44 ans, dans le documentaire « Child Star ».

CHRISTINA RICCI DIT QU’ELLE NE REGRETTE PAS SES ANNÉES D’ENFANT STAR

« Il était très violent physiquement. Il n’y avait jamais de paix dans ma maison. »

Ricci a admis qu’elle avait trouvé la « paix » en travaillant sur des plateaux de télévision et de cinéma dès son plus jeune âge.

« Il était très violent physiquement. Il n’y avait jamais de paix dans ma maison. » —Christina Ricci

« Je savais que rien de complètement fou n’allait se produire », a-t-elle expliqué. « Personne n’allait vraiment se mettre en colère et prétendre qu’il allait foncer dans un mur. Pour moi, c’était un refuge de sécurité émotionnelle. »

Lors du documentaire « Child Star », créé en partie par Demi Lovato, Ricci a avoué qu’elle était « vraiment malheureuse dans sa vie de famille ».

« Et à l’école, je m’ennuyais vraiment… J’avais des ennuis vraiment fous, à 7 ans. »

L’actrice de « Casper » a poursuivi : « Dès que j’ai commencé à passer des auditions tous les jours avec ma mère, tout cela s’est arrêté, tous les problèmes, tout. »

« Mais ce que j’ai vraiment aimé, c’était de pouvoir accompagner ma mère dans le bus pour New York… ma mère était gardée dans un endroit de ma maison où elle n’était pas présente. »

JOHNNY DEPP « A EXPLIQUÉ L’HOMOSEXUALITÉ » À CHRISTINA RICCI QUAND ELLE AVAIT 9 ANS

Ricci a ajouté que dès qu’elle et sa mère ont quitté leur maison « chaotique », la « personnalité » de sa mère a commencé à transparaître. L’actrice a ajouté que les deux sont devenues « très proches ».

Elle a également partagé qu’elle « aimait » la célébrité dans son enfance, car elle avait « enfin » quelque chose dans lequel elle « savait qu’elle était douée ».

Ricci a ajouté qu’elle avait reçu un « renforcement positif » pour avoir réussi dans sa jeune carrière d’actrice.

Alors que Ricci expliquait comment sa célébrité d’enfance avait eu un impact sur sa vie, lors d’une conversation avec Lovato, plusieurs clips vidéo de la jeune actrice étaient diffusés en arrière-plan.

Les représentants de Ricci n’ont pas répondu à la demande immédiate de commentaires de Fox News Digital.

Ricci est devenue célèbre après son interprétation de Wednesday Addams dans « La Famille Addams » en 1991.

Ses parents ont divorcé quand elle avait 13 ans et elle n’a pas parlé à son père depuis qu’elle était adolescente.

En 2022, Ricci s’est exprimé lors d’un déjeuner pour The Family Place, le plus grand fournisseur d’aide aux victimes de violence domestique au Texas, et a déclaré : « J’étais un enfant dans un foyer violent et abusif, puis j’ai répété cette erreur à l’âge adulte », selon CBS.

En 2021, l’actrice hollywoodienne a accusé son ex-mari, James Heerdegen, de violences physiques.

Cette année-là, elle a déposé une demande d’ordonnance de protection, invoquant des « violences physiques et psychologiques graves », ce que Heerdegen a nié. Ricci a demandé le divorce en 2020.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DIVERTISSEMENT

Bien qu’elle ait qualifié le métier d’actrice d’enfant d’« échappatoire » positive pour elle-même, Ricci avait précédemment déclaré au New York Post en 2018 qu’elle ne mettrait pas son propre fils dans cette industrie.

« Je pense que rendre son enfant célèbre est une forme de maltraitance », a-t-elle déclaré à propos de son fils Freddie, alors âgé de quatre ans. « Une fois qu’il sera adulte, qu’il aura étudié et qu’il aura compris que c’est une forme d’art, il pourra alors poursuivre une carrière d’acteur s’il le souhaite. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Elle a ajouté : « Être célèbre n’est pas bon pour les enfants, c’est tout simplement faux. Nous avons un million d’exemples qui montrent pourquoi ce n’est pas bon pour les enfants. Je ne vais tout simplement pas prendre ce risque. Pourquoi risquer la chose la plus précieuse de votre vie pour ça ? »