Christina Ricci affirme que Cher l’a protégée sur le tournage de « Mermaids »

Christina Ricci avait 10 ans lorsqu’elle a tourné son premier film – et elle dit qu’une partenaire puissante l’a aidée à découvrir les ficelles du métier à Hollywood.

Dans une interview avec Demi Lovato dans le nouveau documentaire Enfant Starle La famille Addams L’actrice réfléchit sur le tournage des années 1990 Sirènes, « Cher m’a pris sous son aile et elle a compris que parfois, on peut être sur un plateau et ne pas savoir exactement ce qui se passe en coulisses : luttes de pouvoir ou problèmes divers », a déclaré Ricci. « Et si vous ne savez pas mieux et n’avez aucune expérience, vous pouvez penser que c’est de votre faute. Et elle n’a jamais voulu que je me sente en insécurité ».

Cher et Christina Ricci dans « Les Sirènes ».

Orion/avec l’aimable autorisation d’Everett



Ricci, qui a fait remarquer que sa propre mère ne savait rien du cinéma, a déclaré que sa mère à l’écran, Cher, lui permettait de s’éloigner de ses responsabilités académiques et de manger des bonbons. « Elle était géniale. Je passais tout mon temps avec elle », a-t-elle déclaré. « J’avais l’habitude de me cacher de l’école de tutorat dans sa caravane en mangeant des See’s – elle était obsédée par les sucettes See’s au chocolat. C’était aussi la première fois que je voyais de l’eau pétillante. Je me disais : ‘Ces gens riches avec leur eau pétillante !’ »

Lovato a demandé : « Était-elle un mentor pour vous ? » Ricci a répondu : « Oui, j’ai eu beaucoup de chance, car lorsque j’ai commencé, j’ai travaillé avec beaucoup de femmes qui étaient très fortes. Elles avaient de grands talents, mais elles étaient aussi très fortes et avaient des limites et des règles sur la façon dont elles étaient traitées. Et c’est une chose que j’ai définitivement apprise d’elle. »

« C’était ma première expérience et elle était vraiment aux commandes », conclut Ricci, qui a ensuite joué dans La famille Addams, Les valeurs de la famille Addams, Casper, et De temps en temps.

Lovato a déclaré qu’elle aurait apprécié ce genre d’expérience. « C’est tellement agréable d’avoir quelqu’un, une femme forte, sur qui se reposer sur le plateau et qui a pris soin de vous », a déclaré l’interprète de « Heart Attack ». « Je n’ai pas eu cette expérience. C’était un monde d’hommes pour moi. Personne autour de moi ne savait vraiment : « Voilà ce qui peut arriver à votre enfant ». »

Christina Ricci aux Golden Globes 2024.

Monica Schipper/GA/Getty



Ricci a également déclaré qu’elle avait rapidement réalisé que les enfants de son âge ne voulaient pas entendre parler de son temps sur le plateau. « J’ai appris très tôt que je ne pouvais jamais parler de ce que je faisais quand j’étais absente quand je retournais à l’école », a-t-elle déclaré dans le documentaire. « Je pense que le premier jour où je suis revenue du tournage, j’ai appris que je ne pouvais pas parler de ce que je faisais quand je n’étais pas là. Sirènes« Il y avait deux petites filles avec qui j’étais amie, et je suis allée leur parler et leur raconter ce que j’avais fait, et elles se sont très vite retournées contre moi et ont pensé que je me vantais. Et j’ai réalisé que ça n’allait pas bien se passer, et donc après ça, je n’en ai plus jamais parlé. »

Le Les guêpes jaunes La star a confié à Lovato que ses premières aventures d’actrice lui ont servi d’échappatoire à un environnement familial tumultueux. « J’étais vraiment malheureuse dans ma vie de famille et à l’école, je m’ennuyais vraiment et j’avais des ennuis vraiment fous à sept ans [years old] », dit-elle. Dès que j’ai commencé à passer des auditions tous les jours après l’école avec ma mère, tout s’est arrêté. Tous les problèmes, tout. »

Christina Ricci et Demi Lovato dans « Enfants Stars ».

Heure Disney/Victoria



Vous voulez plus d’informations sur le cinéma ? Inscrivez-vous à L’hebdomadaire de divertissement newsletter gratuite pour obtenir les dernières bandes-annonces, des interviews de célébrités, des critiques de films et bien plus encore.

Le métier d’actrice a permis à Ricci de nouer des liens avec sa mère. « Ce que j’ai vraiment aimé, c’était de pouvoir accompagner ma mère dans le bus qui la conduisait à New York, à la Port Authority », a-t-elle déclaré. « Ma mère était enfermée dans un endroit de ma maison où elle n’était pas présente. Et dès qu’elle et moi sortions de la maison, elle avait une personnalité. Nous sommes devenues très proches, et elle m’apprenait à être sage dans la rue, à me déplacer dans Manhattan et à éviter de me faire tuer à la Port Authority. C’était en 1987, donc c’était une période vraiment dangereuse pour se trouver à la Port Authority. Donc avoir cette attention individuelle de ma mère était quelque chose de vraiment incroyable. »

Enfant Starco-réalisé par Lovato, est désormais diffusé sur Hulu.