Christina Ricci a vendu des parties de sa collection Chanel lors du divorce de 2020

Christina Ricci est une actrice active depuis l’âge de neuf ans et ses films ont rapporté plus d’un milliard de dollars au total, selon Mojo au box-office .

Dans sa demande de divorce, la star de “Addams Family” a déclaré qu’elle avait été victime de “graves violences physiques et émotionnelles” de la part de Heerdegen et que “beaucoup de ces actes de maltraitance” avaient eu lieu devant leur fils, selon Personnes . Heerdegen a nié les allégations à l’époque.

Ricci et Heerdegen ont été mariés pendant près de sept ans et ont eu un fils en 2014 avant leur séparation en 2020.

Le sentiment de passer à autre chose était quelque chose que Ricci a touché en elle Style du dimanche entretien également.

“Cela dit, je vais très bien, il n’y a pas de problème. Mais j’ai appris à utiliser ces pièces d’investissement de différentes manières. J’avais aussi une collection de bijoux Chanel Fine que j’utilisais à bon escient”, a-t-elle déclaré.

Les représentants de Christina Ricci n’ont pas répondu à la demande de commentaires de CNBC Make It.

La valeur des sacs à main Chanel continuant d’augmenter, la décision de Ricci de vendre sa collection quand elle l’a fait était un timing parfait.

Selon Bloomberg, une étude de juin de Credit Suisse Group SA ont montré que les sacs Chanel avaient augmenté de 24,5 % en valeur par rapport à l’année précédente.

Jessica Henderson, conservatrice principale à FASHIONPHILEa déclaré à CNBC Make It que parce que Chanel a une telle fidélité à la marque et des quantités d’inventaire limitées, cela a créé une frénésie et une bonne opportunité pour les revendeurs.

“C’est un investissement dont vous pouvez profiter maintenant, et vous pouvez également récupérer votre argent plus tard s’il est conservé dans le même état”, a-t-elle déclaré.

Henderson dit que les sacs à main Chanel qui conservent le plus de valeur sont, sans conteste, leurs rabats classiques. Elle suggère de s’en tenir aux couleurs et aux textiles de base qui résisteront à l’épreuve du temps.

“En ce moment, c’est le bon moment pour vendre et acheter ces articles car les prix ne feront qu’augmenter”, a ajouté Henderson.

Mais en ce qui concerne les bijoux de créateurs de luxe, Henderson a déclaré qu’ils ne conservaient tout simplement pas de valeur. En ce qui concerne les pièces haut de gamme, elle suggère de se tourner vers une maison de vente aux enchères car elles peuvent être plus difficiles à vendre.

“Les sacs à main sont le meilleur investissement. Il s’agit de s’assurer que vous êtes sélectif et perspicace avec ce que vous choisissez d’acheter dans ce climat en ce moment”, a déclaré Henderson.

